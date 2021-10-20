20 жовтня на стадіоні «Камп Ноу» у Барселоні у третьому турі групи E Ліги чемпіонів зіграють «Барселона» та «Динамо». Початок матчу – о 19:45.

Переглянути гру можна буде на стримінговій платформі Megogo, яка є офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Також права на ретрансляцію цих ігор має провайдер Volia.

Після попередніх двох матчів групового етапу «Барселона» посідає останнє місце в групі з двома поразками – від «Баварії» та «Бенфіки». «Динамо» розташувалося на третій сходинці після розгромної поразки від «Баварії» і нічиєї з «Бенфікою».

Команди зустрічалися на полі раніше вже 10 разів у груповому етапі Ліги чемпіонів та в 1/16 фіналу ЛЧ (сезон 1993/94). На рахунку «Барселони» сім перемог, «Динамо» – лише три. Найзнаковішим для «Динамо» був матч у листопаді 1997 року, коли кияни перемогли каталонців на «Камп Ноу» з рахунком 4:0. З таким самим результатом завершився матч на НСК «Олімпійський» у попередньому розіграші Ліги чемпіонів, проте перемогу святкувала вже «Барселона».