У п’ятницю, 9 квітня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на близько 30 вулицях у Львові. Роботи розпочнуться з 09:00 та триватимуть до 17:00. Протягом цього часу світла не буде за такими адресами:

Вул. Біляшівського М., 1, вул. Брюховицька, 10, 11, 12, 12а, 13, 13А, 13б, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 19а, 2, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 2а, 31, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 35, вул. Виговського І., 20а, 20б, 21, 23, 24б, 25а, 26б, 27, вул. Дашкевича Р., 15, 31, 33, 39, 41, вул. Диктова, 1, 3, 4, 5, 6, вул. Донецька, 10, 11, 12, 14а, 16, 26, 30, 32, 34, 4, 40, 6, 9, 9а, вул. Жовківська, 16, 20, 24, 24а, 24б, 26, 32а, 32б, 35, 41, 43, 43а, 45, 47, 47а, 49, 49 б, 49а, 49б, 57, 61, вул. Караджича, 11, 11а, вул. Колодійська, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 3а, 8а, 9, вул. Корінна, 16, 18, 18б, 19, 21, 3, 5, 9, вул. Крута, 10, 11, 12, 2, 20, 22, 22а, 23, 24, 27, 29, 3, 33, 35, 35а, 37, 5, 8, 9, вул. Кульпарківська, 130б, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 156, вул. Купали Я., 5, 7, 8, 9, 20, 21, 26, 28, 40, вул. Листова, 12, 16, 19, 21, 23, 25, 3, 7а, 9, вул. Лікувальна, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 7, 8, 9, вул. Львівська (Брюховичі), 64в, Мельничука С., 1, 3, 5, 6, 7, 23, вул. Мисливська, 15, 27, 29, вул. Петлюри С., 36, вул. Ранкова, 21, вул. Санітарна, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, вул. Світла, 31, вул. Фещенка-Чопівського І., 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, вул. Хоробрих, 11, 13, 15а, 17, 18, 4, 6, 7, 9, 9а, вул. Чикаленка, 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 25, 29, 4, 6, 7, 8, 9, вул. Чучмана І., 2, 3, 4, 6, вул. Шевченка Т., 200, 200/3, 229, 232, 234, 236, 238, 240, 246а, 262, 264, 268, вул. Януша Б., 6, 6а, 6б, 8.