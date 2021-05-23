У понеділок, 24 травня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить будинки на 27 вулицях Львова. Роботи розпочнуться з 09:00 і триватимуть до 17:00. Протягом дня світла не буде за такими адресами:

Вул. Архипенка О., 10, 12, 4, 6, 8, вул. Зимова, 1, 3, 5, вул. Костомарова, 16, 18, 20, вул. Липи Ю., 16, 18, 39, 43, 45, вул. Мацієвича Л., 12, 20, 8, вул. Машиністів, 1, 3, 5 – 23, вул. Мучна, 25, вул. Нестора Літописця, 15, вул. Олесницького Є., 11, 35, 41, вул. Під Голоском, 19, вул. Повітряна, 12, 14, 26, 28, вул. Руставелі Ш., 5, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34А, 36, вул. Скельна, 3, 5, вул. Слюсарська к.н.0107, вул. Сяйво, 14, 16, 18, вул. Тунельна, 24, вул. Тютюнників, 2, вул. Франка І., 44, 46, 48 – 55, 57, 59, 60, 63, 65, 67, 69, 71, вул. Шевченка Т., 340а, Яблунева, 2.

Також будуть знеструмлені такі будинки у Рясному: вул. Брюховицька, 214, 228, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, вул. Дубровицька, 1 – 6, 8, 10 – 26 (парні), вул. Лушпинського, 1 – 6 (а), 8 – 12, 15 – 21 (а), 23, вул. Маршалівка, 11, 13, 21а, 7, вул. Моха, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, 8А, вул. Прокоповича, 10, 16, 18, 20, 22, вул. Річицька, 11, 27, 27а, вул. Яновського, 1 – 10.