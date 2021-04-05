У вівторок, 6 квітня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 30 вулицях. Роботи розпочнуть з 08:00 та триватимуть до 17:00. Відтак протягом дня світла не буде за такими адресами: Вул. Алмазна, 21, 22, 22а, 24, вул. Бігова, 6, вул. Брюховицька, 99, 115, 144а, 161а, 175А, 177а, 214а, 55А, вул. Виговського, 19, вул. Ганкевича, 11, 13, 15, 17, 19, вул. Головатого, 1а, вул. Замарстинівська, 107, вул. Запашна, вул. Зелена, 306, 327, 331, 335, 341, 345, 345а, 347, 349, 351, 351а, 353, 355, 355А, 357, 359, 359А, 361, 363, 367, 369, 371, 371а, 373, 373а, 377, 379, 379А, 381, вул. Караджича, 11, вул. Коновальця (Бічна), вул. Любачівська, 1, 10, 10а, 12, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, вул. Межова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30а, 34, 34А, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 6, 6а, 8, вул. Мисливська, 29, вул. Мушака, 44-44а, вул. Наукова 92, 94, 96, 96а, 100, 102, вул. Незалежності України, 24а, 42а, 42Б, 44, 46, 46в, 47, 48, 50, 50б, 52, 54, вул. Сотника Панаса, 1а, 1б, вул. Папоротна, 11, 13, 15, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 7, 9, вул. Перелітна, 3, 5, 6, 7, 9, вул. Пикулицька, 2, вул. Прилбицька, 14а, вул. Розвилиста, 10, 11, 12, 15, 3, 5, 6, 7, 8, 9, вул. Ряснянська, 106, 112, 116, вул. Самчука У., 7, вул. Тіниста, 1, 10, 13, 13а, 15, 1а, 1Б, 21, 3, 32, 38, 3а, 3Г, 5, 7, 8, 9, 9а, вул. Івана Франка, 119, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, вул. Чесанівська, 3, вул. Шевченка, 324, вул. Ярославенка, 3.

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