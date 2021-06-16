Окремі вулиці трьох районів Львова у четвер будуть без води
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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У четвер, 17 червня, на вул. Степана Бандери у Львові підключатимуть новий водопровід. Через це окремі вулиці Залізничного, Франківського і Галицького районів будуть без водопостачання.
Як повідомили у «Львівводоканалі», на вказаній ділянці перепідключатимуть новозбудований водопровід діаметром 225 мм. Водопостачання припинять з 09:30 до 18:00 на таких вулицях:
- Бандери (парна сторона № 30,32,32а, непарна сторона № 71-91),
- пл. Кропивницького,
- Городоцька (парна сторона № 98-110, непарна сторона № 127-151),
- Тобілевича,
- Горської,
- Опільського,
- пл. Липнева,
- Сар'яна,
- Героїв УПА (парна сторона № 4-24, непарна сторона № 3-33),
- Антоновича (парна сторона № 4-24, непарна сторона № 7-23),
- Шептицьких,43,45,
- Ангеловича,
- Митрополита Андрея.
Після ремонтних робіт водопровідну мережу промиють. В цей час можливе забарвлення води іржею.
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