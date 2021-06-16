У четвер, 17 червня, на вул. Степана Бандери у Львові підключатимуть новий водопровід. Через це окремі вулиці Залізничного, Франківського і Галицького районів будуть без водопостачання.

Як повідомили у «Львівводоканалі», на вказаній ділянці перепідключатимуть новозбудований водопровід діаметром 225 мм. Водопостачання припинять з 09:30 до 18:00 на таких вулицях:

Бандери (парна сторона № 30,32,32а, непарна сторона № 71-91),

пл. Кропивницького,

Городоцька (парна сторона № 98-110, непарна сторона № 127-151),

Тобілевича,

Горської,

Опільського,

пл. Липнева,

Сар'яна,

Героїв УПА (парна сторона № 4-24, непарна сторона № 3-33),

Антоновича (парна сторона № 4-24, непарна сторона № 7-23),

Шептицьких,43,45,

Ангеловича,

Митрополита Андрея.

Після ремонтних робіт водопровідну мережу промиють. В цей час можливе забарвлення води іржею.