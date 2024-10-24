Двійнята потрапили у лікарню в січні 2024 року

На Волині у чотирирічних двійнят виявили рідкісне захворювання – цингу. Як зʼясувалося, через аутизм діти мають вибірковість у їжі, а тому тривалий час не отримували вітамін С, внаслідок чого відчували слабкість та не могли повноцінно ходити. Спеціалісти обласної дитячої клінічної лікарні встановили діагноз і допомогли пацієнтам. Про це повідомили 24 жовтня на сторінці медзакладу у Facebook.

За словами мами двійнят, у січні 2024 року її донька Ксенія почала дивно ходити, а через тиждень – уже не могла навіть стояти. Лікарі довго не могли встановити причину такого стану дівчинки.

«У дитячій обласній лікарні доньці вводили вітамін С і за тиждень вона вже могла потроху ходити. Син Кирило почав накульгувати, коли Ксенію вже лікували. Йому також призначили вітамін С і він дуже швидко одужав», – розповіла мама дітей.

Дитяча ревматологиня Ірина Гурін розповіла, що тривалий час діти їли лише манну кашу, кускус, бублики та печиво «Марія», а від усього іншого відмовлялися. Оскільки таке харчування обмежене і не містить достатньо вітамінів та мікроелементів, лікарка припустила, що у них може бути цинга. Діагноз підтвердили завдяки МРТ і лабораторно.

«Вітамін С не синтезується в організмі людини, його можна отримати лише з продуктами харчування. Прояви цинги можуть з’являтися через два-три місяці недостатнього вживання вітаміну С. Ранні прояви хвороби – це загальне нездужання, млявість та підвищена втомлюваність. Пізніше з'являються типові ознаки: сухість шкіри, висипи та синці, погане загоєння ран, запалення ясен, втрата і карієс зубів, анемія, біль у суглобах та кістках аж до кульгавості й повної відмови ходити», — розповідає Ірина Гурін.

Зараз двійнята Ксенія та Кирило почуваються добре. Вони займаються із психологом та навчаються їсти різні продукти, а також почали відвідувати дитячий садок.

Додамо, що цинга – це досить рідкісне на сьогодні захворювання, яке розвивається на тлі гострої нестачі вітаміну С. Перші ознаки патології виявляють себе через кровоточивість ясен, сильну сухість шкіри, появу синців (крововиливів) у порожнині суглобів, невеликий біль в зубах та їхнє хитання. До цинги схильні як чоловіки, так і жінки. Захворювання добре піддається лікуванню.