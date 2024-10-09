Медики розповіли, що дістати термометр було не просто

На Волині матір намагалась зробити піврічній дитині клізму за допомогою електронного термометра. Таку пораду вона прочитала в інтернеті, але дівчинка потрапила у лікарню. Термометр з кишківника діставали медики.

Як повідомили у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства 9 жовтня, бригада «швидкої допомоги» 8 жовтня привезла із Каменя-Каширського маму із піврічною дитиною. Зі слів волинянки, у доньки закреп і вона намагалася зробити їй клізму за допомогою електронного термометра, змащеного олією – він повністю опинився в товстому кишківнику дитини. Вона сказала, що таку пораду прочитала в інтернеті.

На рентгені було чітко видно термометр

На рентгені було чітко видно термометр, також він пальпувався через живіт.

«Дістати прилад було дуже непросто. Зробили це ендоскопічно. Діяти треба було дуже обережно, щоб не травмувати немовляті анус та внутрішні органи. Самостійно градусник вийти не міг, натомість міг перфорувати кишківник або надалі спровокувати кишкову непрохідність», – розповідає хірургиня та ендоскопістка Волинської обласної дитячої клінічної лікарні Юлія Артишук.

Що допоможе при закрепі у дитини:

викладання на живіт;

вправа «велосипед»;

поза «султанчик»;

легкий масаж живота за годинниковою стрілкою.

Якщо у дитини є проблеми із випорожненням, звертатися необхідно до сімейного лікаря, педіатра, гастроентеролога, які дадуть рекомендації або призначать препарати відповідно до віку дитини.