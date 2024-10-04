Дитячі хірурги Оксана Горбач і Назар Гаврилишин, які оперували хлопчика.

Хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») дістали з товстого кишківника 8-річного хлопчика, а саме із сигмовидної кишки, елемент Лего і металевий дріт. Дитина засунула ці предмети через анальний отвір після перегляду відео у TikTok.

Батьки хлопчика звернулися до лікарів Центру зі скаргою на те, що в анусі сина є сторонні тіла. Під час огляду лікарі побачили металевий дріт, а під час операції виявили в сигмовидній кишці ще й елемент конструктора Lego. Через це була пошкоджена слизова товстої кишки, але перфорації не було, повідомили в лікарні.

«Якщо гострим предметом ушкоджується пряма чи сигмовидна кишка, то до шести годин можливо хірургічно усунути дефект, тобто вшити рану. А якщо стороннє тіло у товстій кишці перевищує цей час і є перфорація, тоді оперативне втручання закінчується виведенням протиприродного заднього проходу на передню черевну стінку, і лікування займає тривалий час, що включає санацію, заживання травматичного ушкодження прямої кишки. Після цього потрібно робити ще одне втручання — накладення товстокишкового анастомозу для відновлення прохідності кишки», – каже дитячий хірург Оксана Горбач.

За словами лікарів, така поведінка дитини може бути дуже небезпечною для здоров'я. Є загроза розвитку калового перитоніту.

«Як правило, діти шкільного віку роблять такі речі свідомо, аби звернути увагу на себе або ж виразити якийсь протест. У цьому випадку хлопець пояснив, що зробив таке після перегляду відео в TikTok», – додав дитячий хірург Назар Гаврилишин.

Лікарі радять контролювати контент, який переглядають діти, і стежити за психологічним станом дитини, аби вчасно виявити можливі проблеми.