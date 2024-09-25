Руслана Мачек опинилася в лікані у важкому стані

Із Волинського обласного перинатального центру виписали породіллю, яка потрапила у медзаклад із важкою патологією. У жінки діагностували тромбоемболію легеневої артерії, що у 80% призводить до смерті. Втім, завдяки хірургічному втручанню медикам вдалося врятувати життя пацієнтки та її дитини. Про це повідомили 25 вересня на сторінці перинатального центру у Facebook.

Волинянка Руслана Мачек потрапила до лікарні на 24 тижні вагітності із задишкою, тахікардією, зниженням сатурації (насичення крові киснем) та артеріального тиску. За словами завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії Івана Вороблевського, такі симптоми свідчать про тромбоемболію – закупорювання легеневої артерії тромбом.

«Ми розпочали лікування за протоколом і за декілька днів побачили поліпшення її стану, що згодом підтвердилося і на комп’ютерній томографії – просвіт судини збільшився», – зазначив Іван Вороблевський.

Оскільки транспортування до Києва могло погіршити стан пацієнтки, лікарі перинатального центру взяли на себе відповідальність за її лікування. Впродовж цього часу медики консультувалися з колегами із Інституту серця МОЗ України. На 30 тижні вагітності Руслану реанімобілем перевезли до Києва, однак народжувати дитину вона вирішила в Луцьку.

«Пацієнтка народжувала під епідуральною анестезією, пологи минули абсолютно нормально. 18 вересня на світ дівчинка вагою 3100 г. Для нас це унікальний випадок і ми щасливі виписати пацієнтку із дитинкою додому», – розповів медичний директор з акушерства та гінекології Роман Савка.

У середу, 25 вересня, Руслану Мачек із новонародженою донькою виписали із пологового будинку.

Додамо, що тромбоемболія легеневої артерії – це закриття просвіту великих, середніх або малих гілок легеневої артерії тромбом, який утворюється найчастіше у великих венах нижніх кінцівок або тазу. За інформацією Волинського обласного перинатального центру, летальність від патології сягає 80%. Втім, при правильній діагностиці й ефективному лікуванні рівень смертності знижується до 10%.