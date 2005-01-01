День батька, мобільне кіно та мандрівка до єнотів

Цього тижня львів'яни гуляли переважно під парасольками: місто накрили червневі зливи. Однак синоптики обіцяють, що на вихідних дощ припиниться, тож можна буде сісти на велосипед і поїхати обійматися з єнотами, або ж відвідати дитяче «Місто професій» у парку Франка.

А ще на цих вихідних готуйтеся відриватися на «суворій вечірці» до Всесвітнього дня батька і слухайте симфонічну музику зі Швеції. ZAXID.NET підготував для вас підбірку найцікавіших подій на цих вихідних.

У суботу

Фестиваль мобільного кіно



У п’ятницю і суботу, 15-16 червня, у Львові в Центрі Шептицького відбудеться фестиваль мобільного кіно Mobile Flix Fest. На відвідувачів чекають кінопокази, воркшопи продюсерів, режисерів і документалістів, а також майстер-клас з мобільної фотографії для школярів.

До конкурсної програми Фестивалю відібрали 17 короткометражних фільмів з усієї країни. Найкращі фестивальні фільми глядачам покажуть у суботу, 16 червня. Того ж дня журі нагородить переможців фестивалю. Із детальною програмою можна ознайомитися тут.

16 червня, 10:00-19:00, Центр Шептицького, вул. Стрийська, 29

Учасники фестивалю доведуть, що кіно можна знімати навіть на смартфон

Майстер-клас «Музейна школа естампу»

Шанувальники дереворитів Гніздовського чи офортів Шевченка зможуть самі спробувати освоїти техніку художніх відбитків на папері під час майстер-класу «Музейна школа естампу». У постійній експозиції музею ім. Андрея Шептицького представлені класичні зразки жанру, якими можна надихатися під час створення власних шедеврів.

Цикл майстер-класів складається зі п’яти зустрічей, на яких можна дізнатися про основні техніки станкової графіки: лінорит, офорт, суха голка, дереворит, монотипія та літографія. Зареєструватися можна за телефоном: 0671451942

16 червня 2018, 13:00, Національний музей ім. Шептицького, вул. Драгоманова, 42

Сувора вечірка для татусів

16 червня у світі відзначають День батька. В Україні це свято має іншу офіційну дату – 16 вересня. Однак заради свята не варто чекати осені. Вже на цих вихідних можна приєднатися до світових трендів і відвідати «Сувору вечірку» на День батька у Театрі ляльок. Під час неї татусі з дітьми зможуть перетворитися на супергероїв, перевірити свої акторські здібності і взяти участь у пізнавальних майстер-класах.

Детальна програма свята тут. Квитки шукайте тут.

16 червня, 15:00, Театр Ляльок, пл. Данила Галицького, 1

В Україні теж переймають традицію святкувати день батька у червні (Відео - Sergij Panchenko)

Фестиваль Prom Day на Промисловій

У Львові джентрифікація з Підзамча потихеньку рухається в бік Промислової. Осмислювати цей процес будуть учасники фестивалю Prom Day, який відбудеться на території колишньої міської бійні (м'ясокомбінат). Замість холодильних камер і приречених на смерть тварин тут тепер відкривають офіси ІТ-компаній, дитячі центри та архітектурні бюро.

Говорити про зміну індустріального середовища будуть архітектори Олег Дроздов і Юліан Чаплінський. Також у програмі - вуличний баскетбол, смачна їжа, екскурсія і вечірка з виступом Palmo X. Вхід на фестиваль вільний.

16 червня, 17:00, вул. Промислова, 52



У неділю

Друга пенсіонерська покатулька

Пенсіонерська покатулька — це легка й безпечна велопрогулянка до незвичних місць у Львові. За словами організаторів, під час «покатульок» жоден велосипедист не буде відставати, пихтіти, боятися машин і поворотів.

Саме тому «пенсіонерські» велопрогулянки підходять для початківців, які лише навчилися їздити на ровері або ж давно не крутили педалі. Пенсійних посвідчень організатори не вимагають, обмежень за віком нема.

Перше місце, яке в неділю відвідають роверисти – це львівський «Дім єнотів». Там кожен зможе побавитись зі справжніми єнотами, погодувати їх. Ефект «мі-мі-мі» гарантовано.

Під час цієї «покатульки» можна також відвідати затишний і зовсім нетуристичний квартал Львова – Професорську колонію. Мальовничі бруковані вулички, багато зелені, чудова архітектура – заради цього варто це місце варто відвідати. Попередній маршрут «пенсіонерських покатульок» тут.

17 червня, 10:30, збір на площі біля пам’ятника Франкові, вул. Університетська, 1

Під час велопрогулянки можна відвідати ось таких приязних єнотів (Фото - Валентини Понеполяк/Facebook)

Міжнародний проект «Місто професій» 2018

«Ким станеш, коли виростеш?», – одне з тих питань, які ми найчастіше чули в дитинстві. Якщо ваші діти поки що не мають готової відповіді на набридливі розпитування дорослих, то саме час відвідати разом із ними «Місто Професій». У неділю імпровізоване містечко розташують у парку ім. Івана Франка.

При вході кожна дитина отримає паспорт і карту професій, у яких можна себе проявити. Після короткого майстер-класу від фахівців: рятувальника, пожежника, кінолога, полісмена, лікаря, будівельника, перукаря, кухаря тощо, діти у форматі гри зможуть навчитися основ омріяної професії.

17 червня 2018, 12:00, парк ім. Івана Франка

У неділю діти зможуть спробувати себе у ролі різних професій (Фото- Євгена Кравса/Facebook)

Лекція Олега Дроздова «Презентація Харківської школи архітектури»

Для того, щоб українські міста почали нагадувати Амстердам чи Берлін, потрібні архітектори нового покоління. Звідки можуть такі архітектори з’явитися, у неділю розповість Олег Дроздов. Відомий архітектор презентуватиме освітні проекти Харківської школи архітектури, а також поділиться своїми думками про новітні урбаністичні тенденції.

Харківська школа архітектури – це нова вища архітектурна освіта, яка спрямована на створення прогресивних підходів до навчання студентів і роботу з актуальними викликами сучасності. Цільова аудиторія лекції Олега Дроздова – випускники шкіл, які лише обирають майбутню професію, а ще – студенти-архітектори. Якщо ви не належите до перших чи других, але млієте від розумних розмов про архітектуру та урбанізм, то зареєструйтеся тут.

17 червня, 14:00, Центр Шептицького, вул. Стрийська, 29

У Львові Олег Дроздов розповідатиме про освіту нового покоління архітекторів (Фото - D&P)

Концерт «Музика з далекої Півночі»

У неділю у Львові Шведський університетський симфонічний оркестр з міста Мальме виконуватиме твори шведських композиторів ХХ століття. Разом з оркестром виступатиме також університетський хор. Класичне прочитання скандинавської народної музики можна буде почути в Будинку органної та камерної музики.

Хор та оркестр університету Мальме відкриті для усіх музикантів, а не лише студентів та викладачів університету. Колектив багато виступає у Швеції, а також гастролює у літній час містами Європи та Америки. Квитки можна придбати тут.

17 червня, 19:00, Будинок органної та камерної музики, вул. С. Бандери, 8