У вівторок, 7 травня, Івано-Франківськ відзначає 362 річницю з дня свого заснування. З нагоди свята проїзд в автобусах і тролейбусах в цей день буде безоплатним. Патріотичні, культурно-мистецькі та спортивні заходи в Івано-Франківську проводитимуть упродовж тижня – до 12 травня.

Вівторок, 7 травня

з 10:00 до 16:00 – виставка картин біля Ратуші.

Панахида за жителями міста, які загинули в російсько-українській війні, та вручення відзнак «Почесний громадянин міста Івано-Франківська» (час не оголошується з міркувань безпеки);

13:00 – екскурсія «Легенди старого міста», яку проведуть працівники бібліотеки, переодягнені у костюми різних епох;

14:00 – «Дім воїна» у Парку культури й відпочинку імені Тараса Шевченка (майстер-класи зі стрільби з лука та бою на мечах у середньовічному стилі для захисниць та захисників України).

Упродовж дня – фотозона у стилі мілітарі на Вічевому майдані;

15:00 – Батл духових оркестрів на Вічевому майдані;

16:00 – програма «Місто Франкове, осяяне світлом Воскресіння Христа!»;

Середа, 8 травня

З 12:00 до 18:00 на стадіоні у молодіжному центрі “Рух” відбуватиметься акція «Волонтерський Івано-Франківськ», під час якої можна сплести сітки або створити листівки для військових;

13:00 – відкриття анотаційної дошки Дмитру Вітовському (вул.Вітовського,7);

15:00 – відкриття інтерактивного музею «Місто і зброя».

Четвер, 9 травня

11:00 – змагання з перегонів на веломобілях серед дітей та молоді з інвалідністю у міському парку імені Тараса Шевченка

15:00 – «Гаївки надії» у Палаці Потоцьких

17:00 – благодійна вистава «Сто тисяч» у Франківському драмтеатрі за участю Богдана Бенюка. Виконувати ролі будуть актори Київського академічного театру на Подолі. Донат-запрошення, вартістю 200 гривень, можна придбати у касі театру. Ці кошти підуть на дрони для Нацгвардії.

П’ятниця, 10 травня

13:00 – вистава «Франківська збірка» у Музеї мистецтв Прикарпаття;

13:00 – благодійний ярмарок та флешмоб «Вартові міста» на Вічевому майдані;

16:00 – дитяча програма до Дня матері «Благословенна будь у віках, вкраїнська мати» на Вічевому майдані;

Субота, 11 травня

10:00 – початок благодійного велопробігу до Дня міста.

12:00 – великодні святкування у міському парку культури та відпочинку імені Шевченка.

Неділя, 12 травня

12:00 – Безкоштовні екскурсії містом (Турінфоцентр, вул.Галицька 4а)

13:00 – «Наукові пікніки на Прикарпатті» біля скверу Руської трійці;

14:00 – 18:00 – перформанс до Дня матері від театру живих скульптур на перехресті вулиць Незалежності та Шухевича (Стометрівка);

15:00 – мистецька програма до Дня матері та відкриття проекту «Мелодії парку»;

16:00 – виступи народного аматорського камерного оркестру Центру культури та мистецтв на Вічевому майдані;

о 18:00 – «Мелодії для мами» від естрадно-симфонічного оркестру на міському озері.