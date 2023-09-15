День міста наступного року відзначатимуть 15 серпня

У Тернополі депутати міської ради проголосували за зміну дати святкування Дня міста. З наступного року цей день відзначатимуть не 28 серпня, а 15 серпня. Пов'язано це з перенесенням усіх релігійних свят згідно з новим церковним календарем.

Депутати тернопільської міської ради за рішення про перенесення дати святкування проголосували у п'ятницю, 15 вересня, під час сесії міської ради. За зміну дня святкування своїх голоси віддали 38 обранців із 39 присутніх, про це ZAXID.NET розповіла прес-секретарка Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич.

7 вересня на сайті Тернопільської ради стартувало голосування серед жителів чи варто перенести День міста Тернополя. Влада розпочала таке опитування, адже раніше місто традиційно відзначало 28 серпня у день Успіння Пресвятої Богородиці. За новим церковним календарем тепер це свято припадає 15 серпня, відповідно День Тернополя вирішили перенести.

За словами міського голови Сергія Надала, в голосуванні взяло участь понад 2 тисячі містян, і більшість підтримали таку пропозицію.

«Згідно з результатами серед тих тернополян, які безпосередньо проголосували через систему «Електронних консультацій та опитувань», 58,2% тернополян підтримали перенесення дати з 28 серпня на 15 серпня, 41,8% громадян висловилися проти цієї пропозиції», – повідомлять на сайті міської ради.

Після цього в міській раді зареєструють зміни до Статуту Тернопільської міської територіальної громади в органах Міністерства юстиції України.