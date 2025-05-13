18 травня до Міжнародного дня музеїв у Львові готують цікаві екскурсії, лекції та події. Спеціальну триденну програму 16-18 травня напрацювали 25 музеїв Львова та Львівщини, інформує Туристичний офіс.

Міжнародна рада музеїв ICOM визначила цьогорічною темою Дня музеїв «Майбутнє музеїв у спільнотах, що швидко змінюються». Відповідно до тематики, львівські заклади запрошують на екскурсії, лекції, майстер-класи та інтерактивні заходи.

Для благодійного збору на відбудову музею Шухевича у деяких музеях організують квест.

Окремі екскурсії платні, деякі – безкоштовні, але за попередньою реєстрацією. Весь перелік можна переглянути тут. Подаємо вибіркові анонси, які розпочнуться вже у п’ятницю.

П’ятниця, 16 травня

Музей хвороб людини (вул. Пекарська, 52)

10:00 та 13:00 – екскурсія «Історія створення музею та його експонатів» (для дорослих та дітей 14+)

Дім Франка (вул. Франка, 150/152)

16:00 – інтерактивна екскурсія Світи малого Мирона (для дітей 10-13 років). Це інтерактивна програма з цікавим і несподіваним відеоконтентом з елементами квесту про дитинство в часи Івана Франка, як зростали діти і як їх виховували, як і чого навчали в школі.

Львівський історичний музей (пл. Ринок, 6)

14:00 – виставка «Лікарі та ліки. Медичні історії Львова XVIII - XIX ст.» – про відомих лікарів, ліки, винаходи та загалом тогочасну медицину Львова. Артефакти, портрети та документи, загадкові рецепти та не менш загадкові фармацевти.

Музей народної архітектури і побуту у Львові ім. Климентія Шептицького (Львівський скансен), вул. Чернеча Гора, 1

16:30 – довколоботанічна екскурсія від Оксани Омельчук: про те, що ростили біля своїх осель українці

Субота, 17 травня

Дім Франка (вул. Франка, 150/152)

14:00 – екскурсія «Франки і Харків» – про професійні та приватні контакти Франка з українцями з великої України.

Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові (вул. Крушельницької, 23)

13:00 – відкриття виставки одного експоната «Перший запис гимну України на грамплатівці» – «Ще не вмерла Україна» у виконанні співака Модеста Менцинського.

Неділя, 18 травня

Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові (вул. Франка, 154)

14:00 – інтерактивний дитячий захід «Котики Катрусі Грушевської» (для дітей 6-10 років)

Львівський історичний музей (пл. Ринок, 6)

14:00 – лекція «Львівський “Бальзам Веторіні” та його загадковий винахідник» – історія створення бальзаму, його складники і оригінальний портрет самого Павла Веторіні, котрого нещодавно ідентифікували у збірці музею.

Національний музей-меморіал «Тюрма на Лонцького» (вул. Степана Бандери, 1, вхід з вул. Ірини Калинець)

15:00 – лекція: «Хто вбив братів Бандерів» – подробиці детективної історії смерті братів Степана Бандери – Василя на Олександра, які загинули у концтаборі Аушвіц у 1942 році. Несподівані та маловідомі історичні факти крізь призму архівних документів у лекції дослідниці Олесі Ісаюк.

Музей «Територія терору» (Чорновола, 45г)

15:00 – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Концерт-реквієм з традиційними композиціями у виконанні учасників Кримськотатарського культурного центру; розповідь про долю депортованого кримського татарина – дідуся однієї з учасниць організації.