Екскурсії, виставки та лекції: що варто відвідати на День музеїв у Львові
Анонс подій 16-18 травня0
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18 травня до Міжнародного дня музеїв у Львові готують цікаві екскурсії, лекції та події. Спеціальну триденну програму 16-18 травня напрацювали 25 музеїв Львова та Львівщини, інформує Туристичний офіс.
Міжнародна рада музеїв ICOM визначила цьогорічною темою Дня музеїв «Майбутнє музеїв у спільнотах, що швидко змінюються». Відповідно до тематики, львівські заклади запрошують на екскурсії, лекції, майстер-класи та інтерактивні заходи.
Для благодійного збору на відбудову музею Шухевича у деяких музеях організують квест.
Окремі екскурсії платні, деякі – безкоштовні, але за попередньою реєстрацією. Весь перелік можна переглянути тут. Подаємо вибіркові анонси, які розпочнуться вже у п’ятницю.
П’ятниця, 16 травня
Музей хвороб людини (вул. Пекарська, 52)
10:00 та 13:00 – екскурсія «Історія створення музею та його експонатів» (для дорослих та дітей 14+)
Дім Франка (вул. Франка, 150/152)
16:00 – інтерактивна екскурсія Світи малого Мирона (для дітей 10-13 років). Це інтерактивна програма з цікавим і несподіваним відеоконтентом з елементами квесту про дитинство в часи Івана Франка, як зростали діти і як їх виховували, як і чого навчали в школі.
Львівський історичний музей (пл. Ринок, 6)
14:00 – виставка «Лікарі та ліки. Медичні історії Львова XVIII - XIX ст.» – про відомих лікарів, ліки, винаходи та загалом тогочасну медицину Львова. Артефакти, портрети та документи, загадкові рецепти та не менш загадкові фармацевти.
Музей народної архітектури і побуту у Львові ім. Климентія Шептицького (Львівський скансен), вул. Чернеча Гора, 1
16:30 – довколоботанічна екскурсія від Оксани Омельчук: про те, що ростили біля своїх осель українці
Субота, 17 травня
Дім Франка (вул. Франка, 150/152)
14:00 – екскурсія «Франки і Харків» – про професійні та приватні контакти Франка з українцями з великої України.
Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові (вул. Крушельницької, 23)
13:00 – відкриття виставки одного експоната «Перший запис гимну України на грамплатівці» – «Ще не вмерла Україна» у виконанні співака Модеста Менцинського.
Неділя, 18 травня
Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові (вул. Франка, 154)
14:00 – інтерактивний дитячий захід «Котики Катрусі Грушевської» (для дітей 6-10 років)
Львівський історичний музей (пл. Ринок, 6)
14:00 – лекція «Львівський “Бальзам Веторіні” та його загадковий винахідник» – історія створення бальзаму, його складники і оригінальний портрет самого Павла Веторіні, котрого нещодавно ідентифікували у збірці музею.
Національний музей-меморіал «Тюрма на Лонцького» (вул. Степана Бандери, 1, вхід з вул. Ірини Калинець)
15:00 – лекція: «Хто вбив братів Бандерів» – подробиці детективної історії смерті братів Степана Бандери – Василя на Олександра, які загинули у концтаборі Аушвіц у 1942 році. Несподівані та маловідомі історичні факти крізь призму архівних документів у лекції дослідниці Олесі Ісаюк.
Музей «Територія терору» (Чорновола, 45г)
15:00 – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Концерт-реквієм з традиційними композиціями у виконанні учасників Кримськотатарського культурного центру; розповідь про долю депортованого кримського татарина – дідуся однієї з учасниць організації.