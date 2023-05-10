У Домі Франка, окрім екскурсії, можна сфотографуватися біля магнолії

У четвер, 18 травня, з нагоди Міжнародного дня музеїв у Львові підготували спеціальну програму заходів. 33 музеї Львова та Львівщини запрошують 18-21 травня на майстер-класи, екскурсії, лекції та ексклюзивні експозиції. Із них 19 музеїв пропонують безкоштовну участь.

За рекомендацією Міжнародної ради музеїв ICOM, цьогорічною темою є роль музеїв у добробуті і сталому розвитку суспільства.

«Для України зараз складно говорити про сталий розвиток і добробут в умовах війни, але ми вирішили зробити акцент на важливості відвідування музеїв для емоційного відновлення і збереження психологічної стійкості, для зменшення соціальних бар’єрів і покращення інклюзивності, для поглиблення знань про українську ідентичність, пам’ять і історію, коли наша спадщина знаходиться під загрозою знищення», – пояснює керівниця управління туризму Львова Христина Лебедь.

Серез запланованих цьогорічних заходів у Львові:

концерт органної музики,

костюмовані і театралізовані екскурсії,

фотосесія і співи біля озера у Шевченківському гаю,

презентація виставки вишивок у Домі Франка,

екскурсія з реставраторами гарнізонного храму з відвіданням реставраційної майстерні,

декорування екоторбинки у музеї Івана Труша,

розмови про іпотерапію і старовинні карети у Музеї карет,

вечірні екскурсії у зоологічний музей ЛНУ ім. Франка, Шевченківський гай і музей «Територія терору».

Для сімей з дітьми пропонують майстер-класи і квести, наприклад, майстер-клас «Археологічна експедиція» від Музею «Древній Звенигород» чи квест районом вулиці Наукової від Музею міста.

В області запрошують музей Дзиндри у Брюховичах, музей «Древні Звенигород» у Звенигороді, Жовківський, Олеський, Золочівський, Підгорецький замки.

З нових закладів запрошують до знайомства «Музей у темряві» і Sound History Museum з ретро експонатами аудіо-, відео, та радіотехніки.

19 музеїв пропонують відвідувачам вільний вхід 18 травня. На більшість заходів необхідна попередня реєстрація за телефоном або онлайн-формою. Повну програму можна переглянути тут.