24 серпня Україна відзначає 30-річчя незалежності. З нагоди свята у Чернівцях відбудеться безліч заходів, відтак кожен мешканець та гість міста зможе обрати свій спосіб святкування Дня Незалежності. Хедлайнерами свята в Чернівцях стане гурт «Антитіла», який відмовився від участі в столичному концерті.

ZAXID.NET уклав програму заходів та пропонує вам безліч варіантів, щоб весело провести час.

Середа, 18 серпня

У Чернівцях відбудеться виставка образотворчого мистецтва ЧООНСХУ, присвячена 30-річчю Незалежності України. Офіційне відкриття заплановане о 16.00 годин в Центрі культури «Вернісаж». Деталі.

П’ятниця, 20 серпня

Ранок розпочнеться в Чернівцях о 09: 00 на Соборній площі з руханки за участю вихованців закладів дошкільної освіти «Пліч-о-пліч ми єдині та непереможні!».

У центральному парку культури й відпочинку ім. Т.Г.Шевченка впродовж дня триватиме конкурс «Ці квіти для тебе Україно».

Перед будівлею ОДА у Чернівцях виступить військовий оркестр «Едельвейс»10. Початок – о 16:00. Деталі.

У Чернівцях відбудеться репрезентація акварельної виставки в рамках міжнародного туру «Наш неймовірний світ, Україна-Польща 2021». Початок о 17:00 в центрі культури «Вернісаж». Деталі.

У Чернівцях в Літньому театрі о 20:00 пройде музичне шоу «The Queen Symphony». Організатори обіцяють фантастичне звучання легендарних рок-хітів гурту The QUEEN у виконанні соліста, що відтворить на сцені унікальний образ Фредді Мерк'юрі, у супроводі рок гурту, симфонічного оркестру та Ladie’s Trio. Деталі та квитки.

Субота, 21 серпня

У Чернівцях пройде чемпіонат України з мотоциклетного спорту (флет-трек) та кубок м. Чернівців з автомобільного спорту (трекові перегони). Розпочнеться чемпіонат в МСЦ «Суперкрос», вул. Руська, 226В о 9:00. Згодом о 15:00 тут також пройде чемпіонат України з мотоциклетного спорту (супермотокрос) – І етап, який продовжиться в неділю, 22 серпня, о 09:00.

У Чернівцях на пл. Пресвятої Марії відбудеться літературно-мистецьке свято «Крок у майбутнє». Захід розпочнеться о 15:00. Деталі.

У Чернівцях розпочнеться 32 Міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі», минулого року він проводився онлайн. Розпочнеться дійство на Центральній площі 0 15:00, а в неділю, 22 серпня буде продовження 0 19:00 на вул. О.Кобилянської та в центральному парку культури й відпочинку ім. Т.Г.Шевченка.

Неділя, 22 серпня

У Чернівцях відбудеться Святковий концерт «Омріяна віками». Початок о 15:00 на пл. КМЦ «Садгора», вул. Підкови Івана, 3.

У Чернівцях проведуть музичний фестиваль до Дня Незалежності. На фестивалі виконуватимуть твори австрійських та відомих українських композиторів. Відкриття фестивалю відбудеться о 18.00 на площі Філармонії. Програма фестивалю.

Понеділок, 23 серпня

У Чернівцях зранку о 09:00 на вул. С. Воробкевича, 6 пройде церемонія урочистого підняття найбільшого Державного Прапора України.

Біля міської Ратуші о 11:50 спробують встановити Рекорд України - наймасовіший патріотичний флешмоб «Єдині! Горді! Незалежні!»



У Чернівцях пройде відбірковий тур молодіжного регіонального конкурсу-фестивалю рок-музики «Відродження-2021». Захід проходитиме о 15:00 в літній сцені Центру дозвілля дітей та юнацтва парку ім. Ю. Федьковича, вул. Й. Главки, 20.



На площах Чернівців о 17:00 пройде масштабне дійство «Синьо-жовті площі Чернівців».



На Центральній площі Чернівців проведуть OPENAIR GRAND концерт «30 років – 30 історій успіху!». Початок о 21:00.

Вівторок, 24 серпня

У Чернівцях ранок почнеться з Подячної Божественної Літургії о 10:00 в усіх храмах міста.

О 10:00 на вул. О.Кобилянської в Чернівцях розпочнеться виставка – продаж «Чернівецький Фортель».

Біля Ратуші в Чернівцях пройде дитячий пісенний фестиваль «Квітуй у пісні, Україно моя!». Початок о 11:00.



У міському палаці дітей та юнацтва на вул. А. Шептицького,10 о 11:00 розпочнеться фотопанорама «Слава Україні – Героям Слава!»



У Чернівцях вперше пройде фестиваль креативних думок. Початок о 12:00, локація – КУ «Молодіжний центр Чернівців» Резиденція молоді", вул. Головна, 41.

Біля фонтану «Пісні незалежності» у центральному парку культури й відпочинку ім. Т.Г.Шевченка в Чернівцях о 12:00 пройде караоке.

На вул. О.Кобилянської відбудеться виставка творів та майстер-клас майстрів мистецтв, викладачів та учнів Художньої школи ім. М.Івасюка «Розмалюй будні» о 12:00.

О 15:00 на Театральній площі в Чернівцях пройде концертне дійство «Пісенний дрес-код нації».



Упродовж дня в Чернівцях пройдуть літературні читання «на бруківці», дійство відбуватиметься в Бібліосквері на вул. Головна, 162.



На Театральній площі о 18:00 пройдуть театральні батли «просто неба».



На вул. О. Кобилянської, 16 о 19:00 в Чернівцях пройде концерт студії «InTone Musik School-Studio».



У Чернівцях на Соборній площі пройде великий святковий концерт за участю зірок української естради. Початок о 20:00.



У центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка в Чернівцях відбудеться молодіжний форум просто неба «Вільне слово з серця ллється».