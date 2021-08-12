З нагоди Дня Незалежності українці відпочиватимуть чотири дні поспіль. Якщо ви не плануєте їхати в гори, будете святкувати у Львові та не знаєте, куди піти, то ми маємо для вас щось цікаве.

ZAXID.NET уклав велику програму заходів та пропонує вам безліч варіантів, щоб весело провести час.

П’ятниця, 20 серпня

На Левандівці відбудеться фестиваль Параджанова. З 14:00 можна буде відвідати виставку кіноафіш, майстер-клас хендмейду, лекцію та кінопоказ. Деталі.

У Львові сольним концертом Національного академічного ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» стартує фестиваль «Етновир» біля палацу Потоцьких. Деталі.

Субота, 21 серпня

На Левандівці відбудеться фестиваль Параджанова. З 14:00 можна буде відвідати виставку кіноафіш, майстер-класи та кінопоказ, а також долучитись до дискусії про патріотизм. Деталі.

Із 12:00 до 22:00 у дворику Ратуші відбудеться Sunday Bazaarr вінтажний арт-маркет, де будуть представлені локальні бренди, а також буде вечірка.

На площі Ринок відбудеться відкритий кубок Львова з велоспорту.

Хедлайнером другого фестивального дня «Етновиру», 21 серпня, стане хор ім. Г. Верьовки. Вони виступатимуть біля палацу Потоцьких в супроводі живого оркестру і, звичайно, танцювальної групи. Деталі на сайті фестивалю.

О 19:00 на площі Ринок відбудеться відкриття фестивалю «Ніч у Львові». Детальна програма.

О 21:00 у будинку органної і камерної музики відбудеться органне відеошоу. Квитки та деталі.

Неділя, 22 серпня

Із 11:00 до 19:00 у Стрийському парку (верхня тераса) можна зібратись на родинний пікнік та взяти участь у майстер-класах з гончарства, аквагриму, пограти у регбі, теніс, смачно поїсти та послухати лекцію.

У Парку культури стартує фестиваль морозива. Деталі.

У внутрішньому дворику Ратуші відкриють блошиний ринок Тлум&крам. Деталі.

Протягом 22 – 24 серпня у Парку культури відбудеться фестиваль домашніх улюбленців, де можна чіпувати свого улюбленця, взяти участь в конкурсах та перекусити. Деталі.

На Левандівці відбудеться фестиваль Параджанова. Із 14:00 можна буде відвідати виставку кіноафіш, майстер-клас з хореографії та кінопоказ. Деталі.

На площі Ринок відбудеться відкритий кубок Львова з велоспорту.

У Львові триватиме фестиваль «Ніч у Львові». У програмі екскурсії, лекції, концерти – детальніше.

О 21:00 у будинку органної і камерної музики відбудеться органне відеошоу. Квитки та деталі.

Понеділок, 23 серпня

На Левандівці відбудеться фестиваль Параджанова. Із 14:00 можна буде відвідати виставку кіноафіш та кінопокази. Деталі.

У Парку культури триватиме фестиваль морозива. Деталі.

О 13:00 у сквері на вул. Євгена Коновальця відбудеться свято вулиці з майстер-класами, квестами та акустичним концертом.

Протягом 22 – 24 серпня у Парку культури відбудеться фестиваль домашніх улюбленців, де можна чіпувати свого улюбленця, взяти участь в конкурсах та перекусити. Деталі.

О 20:30 на площі перед Оперою відбудеться концерт-дійство «Народження Незалежності». Виконавцями музичної частини стануть понад 200 осіб: хор та оркестр опери, Галицький академічний камерний хор, Львівський муніципальний хор «Гомін», Капела бандуристів «Карпати» Українського товариства сліпих.

Вівторок, 24 серпня

О 09:00 на площі біля Оперного театру стартує святковий «Забіг у вишиванках».

Вранці також відбудеться піший «Марш нескорених». Він розпочнеться о 09:00 з Личаківського кладовища, учасники пройдуть за маршрутом на Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Протягом 22 – 24 серпня у Парку культури відбудеться фестиваль домашніх улюбленців, де можна чіпувати свого улюбленця, взяти участь в конкурсах та перекусити. Деталі.

Святкування у «Шевченківському гаю». Можна буде спробувати страви бойківської кухні, майстер-класи, концерт.

Із 12:00 у палаці Хоткевича відбудеться святкова програма. Деталі.

День Незалежності також святкуватимуть і у Горіховому гаю, детальну програму денних активностей та вечірньої програми читайте тут.

На Левандівці відбудеться фестиваль Параджанова. Із 14:00 можна буде відвідати виставку кіноафіш, взяти участь в екскурсії Левандівкою та сходити на концерт. Деталі.

У Парку культури стартує фестиваль морозива. Деталі.

О 16:30 на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку відбудеться Акафіст до Пресвятої Богородиці.

О 17:00 львів’ян запрошую на RE ZAVOD FEST на вул. Заводській. Деталі.

О 18:00 на площі перед Оперним відбудеться виступ військового оркестру Академії сухопутних військ.

О 18:00 на площі біля Академії сухопутних військ відбудеться великий святковий концерт до Дня Незалежності. У ньому братиме участь, зокрема, Alyona Alyona та гурт KALUSH. Деталі.

О 18:00 на «Арені Львів» розпочнеться святковий концерт, на яку лунатимуть хіти 90-х. Boney M (xperience), East 17, Snap!, Mr.President (Lazzy Dee), Captain Jack, NaNa і Global Deejays. Деталі та квитки.

До 22:00 біля озера на вул. Симоненка святкуватимуть День Незалежності, там виступатимуть дитячі колективи та буде розважальна програма.