Протягом тривалих вихідних 21 – 24 серпня у Львові відбудеться багато святкових заходів

З нагоди Дня Незалежності українці відпочиватимуть чотири дні поспіль. Як розповіли ZAXID.NET у львівському гідрометцентрі, протягом вихідних очікується до 30°С тепла, а на День Незалежності на Львівщині будуть дощі та грози.

У п’ятницю, 20 серпня, у Львові та області буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 8 – 10°С, вдень 24 – 26°С тепла.

Протягом суботи та неділі, 21 та 22 серпня, також очікується без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 8 – 13°С, вдень 23 – 28°С тепла.

У понеділок, 23 серпня, без істотних опадів, лише в другій половині дня місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 10 – 15°С тепла, вдень 25 – 30°С тепла.

На День Незалежності, у вівторок, 24 серпня, будуть короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень становитиме 20 – 25°С тепла, вночі 11 – 16°С, вночі також можливі дощі.

Нагадаємо, що ми уклали велику програму заходів, куди можна піти у Львові 20 – 24 серпня.