День Петра

У четвер, 28 березня, до Львова в рамках свого агітаційного туру прибув чинний глава держави Петро Порошенко. Через приїзд президента правоохоронці заборонили рух транспорту в центрі міста та застосували небачені заходи безпеки із залученням сотень працівників поліції, національної гвардії та спецслужб. У такий спосіб Петра Порошенка намагалися убезпечити від акцій протесту «Національних дружин» та «Національного корпусу». ZAXID.NET розповідає про перебіг мітингу на підтримку президента.

Після далечі доріг

«Там, де розривають землю гради вогняні…», – Фома з «Мандрів» не шкодує голосових зв'язок, хоча це ще не виступ, а лише саундчек. Перед сценою з гаслами Петра Порошенка порожньо, лише кілька десятків нацгвардійців охороняють металеву огорожу.

«Браво! Гарно!», – аплодує співакові одинокий пенсіонер. Тим часом група нацгвардійців продовжує носити сегменти огорожі, щоб повністю перекрити проспект. До початку зустрічі президента з народом залишається кілька годин. Зранку Порошенко вже відвідав Дрогобич і тепер виступає в Стрию.

Нацгвардійці перегороджують проспект Свободи перед приїздом Петра Порошенка до Львова (фото ZAXID.NET)

Тим часом над Львовом збираються дощові хмари. Керівник фракції БПП у Львівській міськраді Петро Адамик поправляє шапку і комусь дзвонить. Проспектом Свободи ще можна вільно ходити, оминаючи армійські КРАЗи та десятки поліцейських фургонів. Спецтехніка оточила периметр майбутнього мітингу. Рух транспорту паралізовано, на проспект пускають тільки автобуси з поліцією та нацгвардійцями. Сотні правоохоронців організовано вдягають захисну екіпіровку. Біля лавок за ними уважно спостерігають зграйки «тихушників» спортивної статури.

«Але вже понавозили тої швалі! Боїться він людей, боїться!», – перемовляються дві літні жінки біля пам'ятника Шевченкові.

Починається сильний дощ і жінки поспішають в бік вулиці Дорошенка. За півгодини погода покращується і до пам'ятника починають сходитися хлопці з жовтими пов'язками на рукавах: представники «Національних дружин» та «Національного Корпусу» проводять акцію «Свинарчуків Порошенка за грати».

Їхня кількість росте на очах. О 16:30 біля Шевченка вже шикуються понад дві сотні учасників протесту. За кількадесят метрів від них гуртуються учасники кількох львівських громадських угрупувань, які напередодні заявили, що не допустять провокацій під час візиту Порошенка.

Учасники «Національних дружин» та «Національного Корпусу» провели під час мітингу Порошенка свою акцію протесту (фото Євгена Кравса для ZAXID.NET)

За периметр металевої огорожі починають пропускати людей. Організовані групи на мітинг звозили автобусами з районів. Кількадесят представників Пустомитівщини крокують в бік сцени на чолі з головою місцевої РДА Ігорем Хрунем. Правоохоронці оглядають усіх на вході.

О 17:00 починається концерт. Тарас Петриненко затягує давній хіт про повернення в Україну після далечі доріг. Потім на сцену виходять «Мандри». Вони звучать як весільні лабухи, але натхненно відпрацьовують свій фольклорно-патріотичний репертуар. Площа перед сценою поступово заповнюється, однак близько шостої години людей на народну зустріч з президентом перестають пускати. Незважаючи на заяву Петра Порошенка про 25-тисячний натовп під час мітингу, загороджений проспект залишився напівпорожнім.

Мітинг за парканом

Під звуки пісні «Лента за лентою» зі сцени хлопці з жовтими пов'язками розгортають транспаранти і починають скандувати про «свинарчуків» і «відрубані руки». Колона «Національного корпусу» підходить впритул до кордону правоохоронців, вимагаючи пропустити їх ближче до сцени.

Керівник Нацкорпусу Львівщини Святослав Сірий переконує офіцерів поліції, але протестувальників далі не пускають. Протест зі скандуваннями триває за 200 метрів від сцени, на якій за Петра Порошенка вже агітує львівська співачка Софія Федина. Вона вириває мікрофон з рук спантеличеного ведучого і широким кроком рушає до публіки. У своїй промові співачка згадує вбивство Івасюка і «кров героїв Небесної сотні, якою окропився шлях кривавого відриву від Москви».

Напівпорожній проспект Свободи під час мітингу Порошенка (фото Євгена Кравса для ZAXID.NET)

Хтось із ведучих не витримує надриву цієї промови і починає дякувати співачці, але виступ Софії Федини вже не під силу зупинити навіть роті спецназу.

«Я це скажу, вибачайте! Мій голос сьогодні купили за величезну ціну! Ціною півмільйонної армії, ціною євроінтеграції і ціною того, що завтра у мене буде моя українська держава! Якщо ви не проголосуєте «по приколу»!», – виголошує артистка.

Ведучим вдруге доводиться переривати бенефіс Федини, бо до сцени підходить головний промовець вечора – Петро Порошенко. Після сигналу ведучого публіка починає незлагоджено скандувати «Вітаємо!», але спроба швидко згасає. Хтось кмітливіший затягує національний гімн.

У Львові Петро Порошенко виступав майже годину (фото Євгена Кравса для ZAXID.NET)

У своєму виступі Порошенко намагається дотягнутися до високої планки ораторських обертонів Софії Федини, однак помітно, що він втомлений виснажливим агітаційним туром. Попри це президент виступає майже годину, застерігає про небезпеки війни і перераховує свої досягнення: зміцнення армії, визнання статусу воїнів УПА, захист української мови, підтримка національного кінематографу та книговидання.

Від ідеологічного блоку Порошенко переходить до економічних і соціальних питань. Він розповідає про індексацію пенсій, монетизацію субсидій, фінансову допомогу для багатодітних батьків та інклюзивну освіту. Президент застерігає, що зміна влади в країні не дозволить завершити важливі ініціативи і зведе нанівець усі зусилля.

«Пані Криза, яка втретє вже кандидує на президента, вже не один раз була при владі. Згадайте, як у 2005 році цукор зник, коли вона зайнялася цукром. А коли вона вирішила врегулювати ціни на бензин, то бензин висох! М'ясо пропало! Освіжіть в пам'яті: в мирний час у 2009 році економіка в Україні впала сильніше, ніж під час війни!», – згадки про конкурентку на виборах стають кульмінацією демагогії Порошенка.

Усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

Він також згадує про «заляканих Коломойським» журналістів телеканалу 1+1, які нібито поширюють про нього фейки. Президент повторює обіцянку, що в разі його перемоги на виборах, Україна вступить в ЄС і НАТО. Публіка реагує млявими оплесками. Наприкінці зі сцени знову затягують гімн, люди починають розходитися.

Сцена і площа спорожніли, а члени «Нацкорпусу» за парканом давно розійшлися. Декілька чоловіків скаржаться одне одному, що не почули виступу Порошенка. Поруч двоє хлопців намагаються пройти за огорожу, але поліцейські їх не пускають.

«У своєму місті вже й погуляти не можна», – обурюється один з них.

«Ну, то ж президент. Ми його вибрали», – зауважує його друг.

«А ти за нього голосував?»

«Нє».

«І я нє».