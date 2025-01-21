22 січня 1918 року незалежність була проголошена IV Універсалом Української Центральної Ради

22 січня – визначна дата для української історії. У цей день у 1919 році на Софійському майдані у Києві проголосили Акт злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, а за рік до цього Українська центральна рада прийняла IV Універсал, яким проголошувалася повна незалежність УНР. З 1999 року 22 січня відзначається День соборності України. УНІАН розповідає історію та цікаві факти про цей день.

Історія Дня Соборності України

22 січня 1918 року незалежність була проголошена IV Універсалом Української Центральної Ради. А рівно через рік, в 1919 році, на Софійській площі у Києві відбулося офіційне об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Так вперше за багато століть історичні українські регіони об'єдналися в одну державу.

Рівно о 12:00 розпочалася урочиста церемонія проголошення Акту злуки. На масовому вічі посол ЗУНР Логин Цегельський зачитав і передав грамоту Національної Ради «Про об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Великою Східною Україною» голові Директорії Володимиру Винниченку. Після урочистого проголошення злуки на Софійській площі відбувся молебень, а потім – військовий парад під керівництвом полковника Івана Чмоли. Приймав парад полковник Євген Коновалець.

Хоча фактично об'єднання республік УНР і ЗУНР не відбулося, але сам процес проголошення позначився на політичній ситуації в країні.

Цікаві факти про День соборності

За часів радянського режиму День соборності не відзначався: будь-яка згадка про нього знищувалася, цей день вважали «контрреволюційним святом». Вперше офіційне святкування відбулося в 1939 році у місті Хуст, столиці Карпатської України. Тоді ці землі перебували у складі Чехословаччини. На демонстрацію вийшло понад 30 тисяч українців. На державному рівні День соборності України вперше відзначили в 1999 році після указу президента країни Леоніда Кучми. У 2011 році указом президента Віктора Януковича День соборності скасували на офіційному рівні, як і День свободи 22 листопада: замість них 22 січня заснували День соборності та свободи. Але у 2014 році президентським указом Петра Порошенка День соборності України відновили.

Традиційний живий ланцюг

Головна традиція цього дня – це живий ланцюг, який українці створюють, символізуючи об'єднання українських земель і державну єдність. Історія цієї традиції починається в 1990 році – тоді живий ланцюг простягнувся з Києва до Львова та Івано-Франківська через Стрий, Тернопіль, Житомир та Рівне. За різними оцінками, участь в акції взяли близько трьох мільйонів людей.

Відтоді це стало доброю традицією, яку щороку влаштовують у різних куточках України. У Києві 22 січня таким чином «з'єднують» два береги Дніпра – лівий і правий.