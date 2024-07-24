В «Абатстві Даунтон» Ден Стівенс зіграв роль Метью

Зірка серіалу «Абатство Даунтон» Ден Стівенс виконає головну роль у третьому сезоні серіалу «Терор». Сезон матиме назву «Срібний диявол» та стане екранізацією однойменного роману Віктора Лаваля. Ден Стівенс зіграє чоловіка на ім’я Пеппер, який помилково потрапляє до психіатричної лікарні і викриває темні таємниці її лікарів, пише Deadline.

Нагадаємо, що серіал «Терор» стартував на каналі AMC у 2018 році. Перший сезон розповідав про смертоносну експедицію британських кораблів в Арктику, а другий – про японсько-американські табори для військовополонених під час Другої світової війни.