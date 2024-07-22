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Серіал «Ведмідь» потрапив до п'ятірки найкращих

Найбільша в світі платформа, що містить інформацію про фільми та серіали IMDb оприлюднила рейтинг найкращих серіалів першої половини 2024 року згідно з думкою користувачів платформи. Великий куш. Манґа, створена і намальована мангакою Еїчіро Ода. Має телевізійну аніме-адаптацію, яка виробляється студією Toei Animation. Сюжет крутиться довкола групи шахраїв, які натрапили на вантажівку, повну награбованого золота. Довгий аніме-серіал вперше вийшов в ефір у 1999 році та нараховує понад 1100 епізодів. Він посів перше місце з вражаючим рейтингом 9,0 з 10. Сьоґун. Американський історично-драматичний мінісеріал заснований на однойменному романі 1975 року Джеймса Клавелла, який раніше був екранізований у мінісеріалі 1980 року. Коли таємничий європейський корабель ониняється закинутим у сусідньому рибальському селі, Йоші Торанага відкриває таємниці, які можуть схилити терези влади та знищити його ворогів. Люди Х'97. Супергеройський мультсеріал, заснований на однойменних персонажах Marvel Comics, є продовженням мультсеріалу 1992 року. Через кілька місяців після смерті професора Ікс, який створив Людей Ікс, лідером мутантів став Циклоп. Мутанти продовжують активно використовувати свої надприродні здібності для захисту людства від різних загроз, але люди їх ненавидять. Ведмідь. У головних ролях комедійно-драматичного серіалу Джеремі Аллен Вайт, Ебон Мосс-Бакрак, Айо Едебірі, Ліонель Бойс. Історія шеф-кухаря Кармена Берцатто, який змушений відмовитись від високої кухні та повернутись до Чикаго. У цьому місті йому доведеться рятувати сімейний бізнес. Фолаут. Постапокаліптичний телесеріал показує аслідки ядерної війни в альтернативній історії, де розвиток ядерних технологій після Другої світової війни призвів до появи ретрофутуристичного суспільства й подальшої війни за ресурси. Хлопаки. Вебсеріал про супергероїв, заснований на однойменному коміксі, розповідає про загін, який бореться з тими, хто зловживає своїми здібностями. Супергерої, які повинні захищати людей від проблем, стають головною проблемою суспільства. Дім дракона. В основі сюжету серіалу лежать окремі твори Джорджа Р. Р. Мартіна. Події розвиваються за двісті років до появи на світ Дейенеріс Таргарієн, матері драконів, а також за сто років після об'єднання земель, що відбулося після завоювань цього роду. Між двома домами відбувається боротьба, а після смерті короля Візеріса Першого його дочка Рейєніра і брат Ейгон заявляють про свої права на Залізний трон. Справжній детектив. У віддаленому сільському районі штату Луїзіана у 1995 році вбивають дівчину. На її спині намальовані загадкові символи, а на голові – корона з оленячих рогів. За справу беруться детективи Мартін Гарт та Растін Коул, який переконаний, що ця жінка – не перша у списку жертв убивці. Один день. Британська драмедія, події якої відбуваються у 1988 року. Студенти готуються до свого випускного. Декстер та Емма закохуються та проводять останню студентську ніч разом, але вже вранці розлучаються. Джентельмени. Британський комедійний бойовик режисера Гая Річі, знятий за власним сценарієм. Амбіційний кінодраматург (а взагалі-то — безпринципний шантажист й слизький приватний детектив) Флетчер розповідає сюжет свого майбутнього фільму на основі реальних подій. Це історія великої людини на ім'я Міккі Пірсон, який з нуля створив багатомільйонний бізнес.

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