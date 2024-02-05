Актори Зендая та Тімоті Шаломе також сказали, що зацікавлені у продовженні

Режисер фільму Дені Вільньов заявив, що не проти того, щоб зняти третю частину фільму «Дюна». Режисер також зазначив, що фільм буде базуватися на іншому романі Френка Герберта з «Месії Дюни». Про це Вільньов сказав в інтерв'ю журналу Time.

Літературна серія Герберта має кілька продовження, а саме «Діти Дюни», «Бог-імператор Дюни», «Єретики Дюни» та «Капітула Дюни», які б потенційно могли отримати втілення на екрані.

Торік у грудні Дені Вільньов сказав, що сценарій до третьої частини «Дюни» нині пишеться. Актори Зендая та Тімоті Шаломе також сказали, що зацікавлені у продовженні.

Водночас на вихід «Месії» не варто очікувати найближчим часом. Вільньов присвятивши останні 6 років першим двом фільмам, на прес-конференції сказав, що хоче взяти паузу.

Перша частина «Дюни» вийде у повторний прокат 8 лютого, а прем’єра другої частини відбудеться 29 лютого.