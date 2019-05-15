Депутата Київської облради підозрюють у захопленні агрокомплексу легендарного учасника АТО

Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру Віталію Карлюку

Депутату Київської облради Віталію Карлюку повідомили про підозру в причетності до рейдерського захоплення агрокомплексу, який належав загиблому в зоні проведення антитерористичної операції добровольцю зі США (українського походження) Марку Паславському.

Генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що розслідування захоплення агрокомплексу завершено.

«В резонансній справі рейдерського заволодіння агрокомплексу "Росава-К", яка належала загиблому в АТО добровольцю, українцю американського походження Марку Паславському оголошено підозру депутату Київської облради В. Карлюку», написав Луценко.

Характер підозри і кваліфікацію справи Луценко не уточняв.

За інформацією прокуратури, після смерті Паславського з'явилися нові «власники» агрокомпанії, які підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К». Внаслідок таких незаконних дій були виведені зі складу засновників товариства власник 3% акцій і компанія-засновниця, представником якої був Паславський.

Крім того, за результатами проведення судово-технічної експертизи встановлено, що договір купівлі-продажу про продаж частки статутного капіталу ТОВ «Русава-К» виготовлений і підписаний вже після загибелі Паславського.

Паславський загинув 19 серпня 2014 року в Іловайську. Будучи громадянином США українського походження, він брав участь в антитерористичній операції в складі добровольчого батальйону «Донбас».