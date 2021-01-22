Депутати висловили свої зауваження і пропозиції щодо розвитку міста у 2021 році

У п’ятницю, 22 січня, у сесійній залі львівської Ратуші відбулася презентація проекту бюджету розвитку на 2021 рік. Працівники мерії розповіли депутатам Львівської міської ради на що пропонують витратити 3,6 млрд грн. Обговорення між депутатами і посадовцями міськради тривало понад вісім годин. До кінця січня триватимуть консультації з громадськістю, а остаточний проект бюджету розвитку винесуть на розгляд депутатів під час засідання сесії у лютому.

Цьогорічний бюджет розвитку є майже на 100 млн грн більший ніж у 2020 році. Цього року вперше гроші бюджету розвитку передбачають не лише на Львів, Винники і Брюховичі, а й на решту населених пунктів Львівської ОТГ. Це гроші, які передбачають на ремонти та будівництво доріг, навчальних закладів, парків, бібліотек тощо.

Загальний обсяг бюджету розвитку у 2021 році становитиме 3,6 млрд грн. При цьому 963 млн грн передбачені на сплату облігацій, гарантій та лізингу.

Найбільше коштів уже традиційно передбачать на розвиток інфраструктури. Йдеться про реконструкції доріг, транспортних розв’язок контактних мереж. У 2021 році на ці ремонти планують передбачити 668 млн грн, що вдвічі менше ніж торік.

Більше 450 млн грн планують передбачити для комунальних підприємств Львівської міської ради – це гроші на закупівлю транспорту, обладнання, на зарплати працівникам, оплату комунальних послуг тощо.

На що пропонують витратити кошти бюджету розвитку у 2021 році (інфографіка ЛМР)

340 млн грн передбачені на сплату податків та 242 млн грн – на обслуговування лізингових платежів за закупівлю автобусів для АТП-1, медичного обладнання для міських лікарень, лічильників для ЛКП «Львіводоканал» тощо.

На районні адміністрації пропонують виділити 18 млн грн. Це гроші на ремонти, прибирання вулиць тощо.

На реалізацію проектів-переможців Громадського бюджету у 2021 році планують використати 89 млн грн. Ще 55 млн грн передбачають на збереження пам’яток архітектури на території Львівської МТГ.

У розвиток спорту цього року планують вкласти 150 млн грн. Ці гроші використають на будівництво спортивних майданчиків, ремонти стадіонів та ремонти у спортивних школах міста.

На освіту у 2021 році планують витратити 120 млн грн. Йдеться про ремонти у школах і дитячих садках, придбання обладнання у навчальні заклади.

На озеленення міста цього року планують використати 80 млн грн, на культуру і туризм – 60 млн грн. Ще 25 млн грн пропонують скерувати на соціальний захист.

У п’ятницю, 22 січня, проект бюджету розвитку 2021 року представили депутатам Львівської міської ради. Обговорення бюджету розвитку тривало більше 8 годин. Усі зауваження депутатів мають врахувати під час роботи над остаточним проектом бюджету розвитку.

Також до 1 лютого у Львові триватимуть громадські консультації щодо бюджету розвитку. Усі свої пропозиції мешканці можуть подавати через ЦНАПи або електронним зверненням на офіційному сайті ЛМР.

Остаточний проект бюджету розвитку депутати Львівської міськради мають розглянути під час засідання сесії, що відбудеться у лютому.