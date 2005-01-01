Депутати обмежили кількість освітніх проектів, що втілять коштом громадського бюджету Львова

ЕкономікаСофія Лазуркевич, 22 березня2990

До теми

У четвер, 22 березня, депутати Львівської міськради проголосували за внесення змін до ухвали про громадський бюджет міста. Зокрема під час засідання сесії міськради 53 депутати підтримали зміни, що передбачають обмеження кількості освітніх проектів, які реалізовуватимуть коштом громадського бюджету.

Зокрема, усі проекти, що будуть подані на громадський бюджет у 2018 році будуть поділені на освітні (які стосуються приміщень або територій шкіл, садків, закладів професійно-технічної освіти, ВНЗ) та інші проекти. Відтепер кількість проектів, що не стосуються освітньої тематики, має становити мінімум 40% від загальної кількості переможців громадського бюджету.

Якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкту, то вони мають перебувати у комунальній власності Львова, Винник, Рудно чи Брюхович. Ще одна зміна стосується реконструкції чи ремонту дитячих майданчиків. Зокрема, розміщення нових чи ремонт існуючих дитячих чи спортивних майданчиків можливе лише за адресами, передбаченими схемою розміщення майданчиків.

Як писав ZAXID.NET, у 2017 році переможцями визначено 38 проектів, серед яких 34 малих та 4 великих на загальну суму майже 26 млн грн. Серед проектів-переможців левова частка є освітніми проектами. Раніше ZAXID.NET створив інтерактивну карту, на якій позначив усі проекти, які реалізують коштом громадського бюджету у кожному районі міста.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Дорогу школам.
Громадські проекти у кожному районі Львова, які втілять коштом міськради ZAXID.NET
Повний перелік переможців громадського бюджету Львова. Онлайн-карта ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук