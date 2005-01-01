Депутати обмежили кількість освітніх проектів, що втілять коштом громадського бюджету Львова

У четвер, 22 березня, депутати Львівської міськради проголосували за внесення змін до ухвали про громадський бюджет міста. Зокрема під час засідання сесії міськради 53 депутати підтримали зміни, що передбачають обмеження кількості освітніх проектів, які реалізовуватимуть коштом громадського бюджету.

Зокрема, усі проекти, що будуть подані на громадський бюджет у 2018 році будуть поділені на освітні (які стосуються приміщень або територій шкіл, садків, закладів професійно-технічної освіти, ВНЗ) та інші проекти. Відтепер кількість проектів, що не стосуються освітньої тематики, має становити мінімум 40% від загальної кількості переможців громадського бюджету.

Якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкту, то вони мають перебувати у комунальній власності Львова, Винник, Рудно чи Брюхович. Ще одна зміна стосується реконструкції чи ремонту дитячих майданчиків. Зокрема, розміщення нових чи ремонт існуючих дитячих чи спортивних майданчиків можливе лише за адресами, передбаченими схемою розміщення майданчиків.

Як писав ZAXID.NET, у 2017 році переможцями визначено 38 проектів, серед яких 34 малих та 4 великих на загальну суму майже 26 млн грн. Серед проектів-переможців левова частка є освітніми проектами. Раніше ZAXID.NET створив інтерактивну карту, на якій позначив усі проекти, які реалізують коштом громадського бюджету у кожному районі міста.