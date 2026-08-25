Вул. Ірини Калинець тепер матиме назву вул. Родини Калинців

Депутати Львівської міськради на засіданні сесії у вівторок, 25 серпня, внесли зміни до ухвали про перейменування вулиць у місті та селах Львівської громади.

У Винниках вул. Кільцеву (частина вулиці від вул. Лисика до вул. Рути Вітер) перейменували на вул. Владислава Аллерова – Героя України, командира окремого загону спеціального призначення «Омега» Західного теруправління Нацгвардії, який загинув під час російського вторгнення в Україну.

У Львові вул. Льва перейменували на вул. Князя Лева, вул. Ірини Калинець – на вул. Родини Калинців, а площу Данила Галицького на площу Короля Данила.

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Також у Дублянах, Малехові та Рясне-Руському вул. Данила Галицького перейменували на вул. Короля Данила.

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У селі Підрясне дали назви кільком безіменним вулицям, які тепер будуть вулицями Миколи Лебідя, Короля Данила, Артема Толочка та Свободи.

Окремо депутати звернулися до уряду про перейменування Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького на Міжнародний аеропорт «Львів» імені Короля Данила.