На даху нового готелю планують облаштувати громадський простір і впускати туди не лише гостей готелю, але і всіх бажаючих

Депутати Львівської міської ради під час засідання 17 лютого підтримали детальний план території, який передбачає будівництво нового готелю на вул. Вороного позаду існуючого готелю Жорж» в центрі Львова.

Цей детальний план території для будівництва готелю на вул. Вороного розробили ще у 2020 році, однак ухвала про його затвердження постійно переносилось з розгляду депутатів ЛМР. На засіданні 17 лютого депутати таки розглянули цей детальний план території і погодили його. Загалом за таке рішення проголосувало 36 депутатів.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, проект готелю на вул. Вороного розробило архітектурне бюро АБМК, інвестором будівництва виступає компанія «Ательєр».

Зараз ділянка площею 0,1848 га на вул. Вороного, 4 за готелем «Жорж» використовується як стихійний паркінг, поруч також розташована нежитлова будівля, яку планують знести. Натомість на цій ділянці планують збудувати тризірковий готель: основна будівля матиме шість поверхів, а бокові блоки – сім. У готелі заплановано облаштувати понад 140 номерів, а також дворівневий підземний паркінг на 70 місць.

Зараз на вул. Вороного,4 розташований стихійний паркінг

На даху готелю облаштують громадський простір площею понад 1000 м2, він буде відкритий для усіх охочих. Дах будівлі планують озеленити та встановити там вуличні меблі, невеликий дитячий майданчик, а також літній театр. До громадського простору з вулиці будуть вести окремі, відділені від інфраструктури готелю, сходи та ліфт.

Під час розгляду цього питання кілька депутатів з фракції «Свобода» виступили проти будівництва готелю. Вони заявили про необхідність збудувати на цій ділянці кількарівневий паркінг зі спортивним майданчиком на даху. Зрештою представники цієї фракції проголосували проти детального плану території.

Власниками ТОВ «Ательєр» через компанію «Ларсун» є бізнесмени Назар Купибіда, Арсен Шлапак та Андрій Підлісецький.

Нагадаємо, що ще у 2018 році виконком ЛМР вперше погодив ДПТ цієї території, який передбачав будівництво готелю з підземним паркінгом на вул. Вороного, а також відновлення частини пасажу Міколяша. Рішення збуудвати саме готель виконком аргументував тим, що оновлені державні будівельні норми забороняють будівництво наземних паркінгів у історичній частині міста. Через судові процеси і спротив мешканців у 2019 році мерія вдруге дозволила розробити ДПТ – уже без пасажу Міколяша.