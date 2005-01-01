Деревообробне підприємство на Львівщині оштрафували за неоформлених працівників

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 13:357771

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Деревообробне підприємство на Львівщині оштрафували за неоформлених працівників
фото Держпраці
Троє працівників працювали без оформлення трудових відносин

Товариство з обмеженою відповідальністю, яке займається деревообробкою, оштрафували за неоформлених працівників. Сума штрафу становить понад 335 тис. грн, повідомляє управління Держпраці у Львівській області.

Інспектори провели на підприємстві перевірку і виявили, що три працівники працювали нелегально.

«Встановлено, що троє працівників перебували у неформальних трудових відносинах із Товариством. Відтак цьому ТзОВ доведеться сплатити штраф у розмірі 335 тисяч 70 гривень», ‒ йдеться у повідомленні, однак не вказується про яке підприємство йде мова.

За інформацією управління Держпраці, штраф за одного найманого працівника без належного оформлення трудових відносин становить 111 690 гривень.

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