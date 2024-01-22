У Львівському театрі «Воскресіння» виявили фінансові порушення

Державна аудиторська служба провела перевірку в львівському театрі «Воскресіння», за підсумками якої заявила, що через невдалі рішення керівництва та репертуар театр втратив 4,7 млн грн. Перевірка стосувалася діяльності театру за останні три роки.

«Однією із причин, зокрема, стали неефективні рішення керівництва у питаннях вибору репертуару. До репертуару театру за цей час було включено три нові п’єси, але, на жаль, митці не урахували глядацькі симпатії, тож глядачі на вистави не пішли. На їх постановку було використано понад пів мільйона гривень, а доходи від показу склали лише 18,5 тис. грн за 2020 - І півріччя 2023 роки», – йдеться в повідомленні Держаудитслужби, оприлюдненому 22 січня.

Головна бухгалтерка театру Галина Коростенська пояснила, що перевірка аудиторів стосувалася періоду коронавірусу та початку повномасштабної війни, коли театр не працював повноцінно.

«Під час коронавірусу, самі знаєте, все було закрито. Потім нам дозволили грати вистави, ми могли запустити в зал тільки 30 людей, потім 60 людей. А це половина залу. Тому в нас усе зменшилося. Коли почалася війна, ми приймали біженів, розклали в залі замість стільців матраци. У 2023 році вже ситуація зовсім інша була, все пішло вверх: почали більше грати вистав, більше заробляти. Навіть вже у січні цього року ситуація значно поліпшилася», – розповіла Галина Коростенська ZAXID.NET.

Головна бухгалтерка підтвердила, що зауваження аудиторів стосувалися і постановки вистави Алєксандра Пушкіна «Моцарт і Сальєрі», прем’єра якої відбулася наприкінці грудня 2021 року. З початком повномаштабної війни цю виставу викинули з репертуару.

«Вистава поставлена. Ми костюми зробили, декорацію. Але що можна було передбачити?! Ми її фактично не грали, вона була непопулярна. Буває таке, що не пішло. Ми ж не можемо наперед передбачити, що вистава буде неходова або що буде війна», – додала Галина Коростенська.

З її слів, на постановку вистав театр затрачає власні господарські кошти. Нецільового використання державних коштів у театрі немає.

Аудитори також вказали, що ще 800 тис. грн було витрачено на премії працівникам театру. Окрім того, зауваження стосувалися і того, що театр не скористався можливістю здати сцену в оренду чи збільшити кількість вистав бодай до трьох на тиждень і заробити ще 2,5 млн грн.

«Ми ж не будемо шукати людей і казати: “Йдіть орендуйте в нас зал”. Хто прийшов, то ми їх приймаємо. Але якщо немає охочих орендувати, то де ми візьмемо ту оренду?! Але ми не проти здавати зал в оренду», – пояснила на це Галина Коростенська.

Виявлені під час перевірки факти Держаудитслужба передала до прокуратури.