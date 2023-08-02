Держаудитслужба провела ревізію у Львівській опері і виявила фінансові порушення

Держаудитслужба виявила у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької фінансових порушень на 27,8 млн грн. Порушення виявлені у використанні доходів від платних послуг, наданні в оренду приміщення під кафе, залученні сторонніх артистів, а також завищенні вартості робіт з реконструкції будівлі театру.

«Аудитори виявили порушення при плануванні та використанні доходів від наданих платних послуг: отримані кошти, які повинні були спрямовуватись на виплату заробітної плати працівникам, лише частково витрачалися на зазначені цілі. Решта залишалися на рахунках або витрачалися на інші непершочергові видатки. Натомість для виплати зарплати використовувалися кошти, отримані з бюджету. Як наслідок, неефективно витрачено 11,7 млн грн бюджетних коштів», – йдеться в повідомленні Західного офісу Держаудитслужби 2 серпня.

Також при передачі орендарям одного з приміщень театру під кафе, за даними аудиторів, не було враховано площі спільного користування. У результаті втрачено можливість додатково отримати від оренди 2,5 млн грн доходів.

Театр не скористався своїм правом для стягнення з орендаря неустойки та штрафних санкцій за неповернення ним майна після завершення терміну дії договору оренди і втратив можливість додатково отримати 2,4 млн гривень.

Окрім того, Держаудитслужба заявила про порушення при залученні до виступів сторонніх артистів.

«Незважаючи на наявність в штаті власних фахівців, театр для виконання партій/ролей у виставах неодноразово залучав сторонніх артистів, причому не лише провідних солістів, а й інших артистів та персонал. Як наслідок, на оплату послуг запрошених артистів непродуктивно витрачено 2,2 млн гривень. Аналогічно, за наявності в штаті працівників, до посадових обов’язків яких входили юридичні послуги, монтаж/демонтаж вистави, поточний ремонт меблів, театр укладав договори і оплачував роботу сторонніх осіб. Це призвело до непродуктивних витрат на 0,3 млн гривень», – повідомили в Держаудитслужбі.

Інші виявлені в театрі порушення стосуються невідповідності штатних розписів рекомендаціям Мінкульту, неналежного оформлення документів щодо вартості нерухомого майна пам’ятки архітектури та документів на землю, а також завищення обсягу та вартості виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту будівлі театру (що спричинило втрати 2 млн грн).

Матеріали ревізії Львівської опери аудитори передали правоохоронцям.