Державна аудиторська служба оприлюднила результати перевірки використання коштів із Фонду боротьби з коронавірусом за 2020-2021 роки, за підсумками якої були виявлені порушення на 30 млрд грн. Аудит фонду боротьби з Covid-19 був здійснений на вимогу МВФ, йдеться у звіті Держаудитслужби.

Найбільше порушень виявили саме під час аудиту фонду державних програм і моніторингу закупівель.

За результатами моніторингу аудитори виявили:

в Держагентстві автомобільних доріг України (Укравтодор) виявили порушень на 12,6 млрд грн, (повернути змогли 5,9 млн грн);

в Мінсоцполітики – на 7,6 млрд грн, усунути проблеми не вдалося;

у Мінекономіки – на 5 млрд грн, (2 млн грн вдалося повернути);

у Міністерстві охорони здоров’я – 4,2 млрд грн, (32 млн грн повернули);

у Міністерстві розвитку громад та територій – 506,3 млн грн, (порушення на 66 млн грн вдалося усунути);

у Мінкультури – 141 млн грн (25,3 млн грн – повернули);

у Міністерстві внутрішніх справ – 41,5 млн грн, (12,8 млн грн вдалося повернути);

у Мінспорту виявили порушень на 33,4 млн грн (11,6 млн грн повернули);

у Фонді держмайна – на 10 млн грн, проте усунути проблеми не вдалося;

у Мін’юсті неефективно витратили 1,4 млн грн, (усунути проблеми не вдалося).

Жодного порушення не виявили в Міністерстві освіти та науки України.

Як повідомляється, на Covid-фонд у 2020 році виділили 78,4 млрд грн, 67,9 з яких вже використали. При цьому контроль охопив близько 60 млрд грн, що становить 86,6% від загального обсягу виділених коштів).