Держава боргує «Львівобленерго» 800 млн грн, необхідних для підготовки до зими
До кінця року борг ДП «Гарантований покупець» може сягнути 1,4 млрд грн
Борг ДП «Гарантований покупець» перед «Львівобленерго» становить приблизно 800 млн грн, необхідних підприємству для розрахунків з НЕК «Укренерго» і для підготовки до осінньо-зимового періоду. Про це під час брифінгу у Львівському прес-клубі в середу, 6 вересня, повідомив технічний директор ПрАТ «Львівобленерго» Роман Іванців.
«До кінця року ця сума може зрости до 1 млрд 400 млн. А нам необхідно фінансувати інвестиційну програму, що зараз профінансована на 15%, розраховуватися з «Укренерго», щоб вони свої мережі готували до зими. Це також ускладнює підготовку до осінньо-зимового сезону», – сказав Роман Іванців.
План «Львівобленерго» із підготовки до зими наразі виконаний частково – на 65-70%, додав технічний директор підприємства, роботи тривають. Окрім того, НЕК «Укренерго» працює над ремонтом своїх мереж. Наразі, за словами Романа Іванціва, все іде за планом і обмежень для споживачів на рівні області не планується. Хоча різноманітні графіки відімкнення електроенергії вже складені, як і щороку до цього.
«Графіки аварійних відключень складаються планово щороку, ми готуємось до несподіванок і без воєнного часу. До минулого року ми їх не застосовували. І зараз склали графіки, споживачів попередили. Вводити не плануємо, але триває війна і ситуація може змінитися», – сказав Роман Іванців.
Графіки відімкнення електроенергії застосовуються у найбільш критичних випадках, додав він.