План ЛОЕ із підготовки до зими виконаний на 70%

Борг ДП «Гарантований покупець» перед «Львівобленерго» становить приблизно 800 млн грн, необхідних підприємству для розрахунків з НЕК «Укренерго» і для підготовки до осінньо-зимового періоду. Про це під час брифінгу у Львівському прес-клубі в середу, 6 вересня, повідомив технічний директор ПрАТ «Львівобленерго» Роман Іванців.

«До кінця року ця сума може зрости до 1 млрд 400 млн. А нам необхідно фінансувати інвестиційну програму, що зараз профінансована на 15%, розраховуватися з «Укренерго», щоб вони свої мережі готували до зими. Це також ускладнює підготовку до осінньо-зимового сезону», – сказав Роман Іванців.

План «Львівобленерго» із підготовки до зими наразі виконаний частково – на 65-70%, додав технічний директор підприємства, роботи тривають. Окрім того, НЕК «Укренерго» працює над ремонтом своїх мереж. Наразі, за словами Романа Іванціва, все іде за планом і обмежень для споживачів на рівні області не планується. Хоча різноманітні графіки відімкнення електроенергії вже складені, як і щороку до цього.

«Графіки аварійних відключень складаються планово щороку, ми готуємось до несподіванок і без воєнного часу. До минулого року ми їх не застосовували. І зараз склали графіки, споживачів попередили. Вводити не плануємо, але триває війна і ситуація може змінитися», – сказав Роман Іванців.

Графіки відімкнення електроенергії застосовуються у найбільш критичних випадках, додав він.