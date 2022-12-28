Міністр фінансів Сергій Марченко згадав, що в минулому приватні енергокомпанії отримували надприбутки

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що приватні енергетичні компанії мають самі залучати гроші на відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів росіянами інфраструктури. Про це він сказав в інтерв'ю агенції «РБК-Україна».

«Залучати кошти в приватну інфраструктуру має її власник. Враховуючи надприбутки компаній у попередні періоди, враховуючи амортизацію цього обладнання, яке було знищено, я думаю, це саме відповідальність приватного власника, попри те що це було знищено війною, знайти кошти на відновлення», – наголосив міністр.

Він сказав, що держава може допомогти у створенні спільного способу залучення коштів, але не має надавати нетто-підтримку.

«Мені без різниці, кому [така відповідь] може не сподобатися. Ми ж не граємося в якісь прості речі, це дуже складна історія. Кожен має нести свій рівень, свою ношу в частині війни. Роль бізнесу, особливо великого бізнесу, має бути не тільки в допомозі армії або волонтерстві, а це конкретно їхня відповідальність – забезпечити роботу критичної інфраструктури», – сказав Марченко.

Найбільшою приватною енергетичною компанією в Україні є ДТЕК Енерго Ріната Ахметова. Її підприємства протягом вересня-грудня зазнали 21 удару з боку Росії. Внаслідок обстрілів 25 енергетиків були поранені, троє загинули. Також були постраждалі серед рятувальників та працівників підрядних організацій.

Росія регулярно обстрілює енергетичну інфраструктуру України з 10 жовтня, однак перша така атака, яка була меншою за масштабами, сталася у вересні після звільнення від росіян більшої частини Харківської області.