Держава не фінансуватиме відновлення інфраструктури приватних енергокомпаній
Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що приватні енергетичні компанії мають самі залучати гроші на відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів росіянами інфраструктури. Про це він сказав в інтерв'ю агенції «РБК-Україна».
«Залучати кошти в приватну інфраструктуру має її власник. Враховуючи надприбутки компаній у попередні періоди, враховуючи амортизацію цього обладнання, яке було знищено, я думаю, це саме відповідальність приватного власника, попри те що це було знищено війною, знайти кошти на відновлення», – наголосив міністр.
Він сказав, що держава може допомогти у створенні спільного способу залучення коштів, але не має надавати нетто-підтримку.
«Мені без різниці, кому [така відповідь] може не сподобатися. Ми ж не граємося в якісь прості речі, це дуже складна історія. Кожен має нести свій рівень, свою ношу в частині війни. Роль бізнесу, особливо великого бізнесу, має бути не тільки в допомозі армії або волонтерстві, а це конкретно їхня відповідальність – забезпечити роботу критичної інфраструктури», – сказав Марченко.
Найбільшою приватною енергетичною компанією в Україні є ДТЕК Енерго Ріната Ахметова. Її підприємства протягом вересня-грудня зазнали 21 удару з боку Росії. Внаслідок обстрілів 25 енергетиків були поранені, троє загинули. Також були постраждалі серед рятувальників та працівників підрядних організацій.
Росія регулярно обстрілює енергетичну інфраструктуру України з 10 жовтня, однак перша така атака, яка була меншою за масштабами, сталася у вересні після звільнення від росіян більшої частини Харківської області.