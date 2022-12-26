Росія регулярно і цілеспрямовано нищить ракетами українську енергетичну інфраструктуру, залишаючи без світла цілі райони та міста. Всі розуміють, що причиною тривалих знеструмлень є росіяни, однак чимало негативу від мешканців дістається й енергетикам, хоча ті роблять все можливе, щоб найшвидше відновити подачу електрики до осель. До прикладу, енергетиків звинувачують у недотриманні графіків погодинних знеструмлень, несправедливому тривалому вимиканні одних будинків та невимиканні інших.

«Львівобленерго» організувало прес-тур для журналістів, щоб показати, як насправді відбуваються перемикання споживачів, від чого все залежить і чи можливо не відключати електропостачання, бо хтось попросив.

«Все працює за командою, як у військових»

Через регулярні російські обстріли в українській енергомережі є дефіцит потужності. Щодоби області отримують ліміти від «Укренерго» – певну кількість МВт електричної енергії, яку не можна перевищити. Щоб вкластися у ці обмеження, центральна диспетчерська служба (ЦДС) «Львівобленерго» дає команди на відключення споживачів.

Відключення у Львові здійснює міська оперативно-диспетчерська служба, яка управляє усіма електромережами Львівської ОТГ. За кожним із п’яти диспетчерів закріплені адміністративні райони міста. На стіні приміщення велика мнемосхема, де зображена вся мережа підстанцій та ліній електропередач, видно всі відключення. Аналогічні мнемосхеми – на великих моніторах диспетчерів.

У мирний час основна робота диспетчера – забезпечити надійне, безперебійне електропостачання всіх споживачів Львова відповідно до їхньої категорії. Зараз додалася робота з відключень за графіками.

«Тут все працює за командою, як у військових»,– пояснює начальниця оперативно-диспетчерської служби Львова Христина Бойко. Графіки погодинних відключень розбиті на три черги (групи), що рівномірно покривають усю Львівщину. До речі, Львів споживає понад 60% електропостачання області. Залежно від того, який дефіцит потужності, диспетчери дають команду відключити одну з трьох груп споживачів, або ж накладають відключення одразу двох груп – тоді задіюють не лише години «відключення», а й «можливі відключення». Інколи вимкнення можуть не збігатися з графіками, коли накладаються аварійні ситуації – десь пошкоджений кабель. Тоді споживачі залишаються без світла надовше.

Менша частина (близько 40%) підстанцій Львова обладнані телеуправлінням за допомогою радіосигналу або оптоволоконної лінії, тобто ними управляють диспетчери дистанційно через пульт. На решту близько 60% підстанцій потрібно посилати оперативно-виїзні бригади для вимикання вручну. У таких випадках можливі затримки, пов’язані з доїздом електромонтерів.

Диспетчери оперативно-диспетчерської служби Львова контролюють ситуацію з електропостачанням міста (фото ZAXID.NET)

«Роботи побільшало. Оперативно-виїзні бригади, які колись займалися тільки аварійними відключеннями, зараз задіяні в цих графіках. Окрім того, емоційна напруга набагато зросла – більше відповідальності, диспетчери більше переймаються цими графіками, – розповідає Христина Бойко. – За добу кожен об’єкт відключається шість разів – це дуже багато. На підстанціях, куди їдуть оперативно-виїзні бригади, інколи 20-30 фідерів (ліній) відключається вручну, а через чотири години знову вмикається».

Графіки погодинних вимкнень не стосуються об’єктів критичної інфраструктури (лікарні, заводи та підприємства оборонної сфери). Житлові будинки, які розміщені на цих лініях, теж зі світлом, незалежно від графіків. Водночас, разом із побутовими споживачами під відключення потрапляють котельні, вишки мобільного зв’язку та інтернет-провайдери, тому з’являються перебої в їх роботі. «Специфіка в тому, що немає окремих підстанцій, які б живили тільки котельні, провайдерів. Вони під’єднані до побутових підстанцій. Ніхто не розраховував на таку ситуацію, яка зараз», – пояснює Христина Бойко.

Львівські енергетики категорично заперечують існування «vip-списків» чи можливість корупційного впливу на відключення світла. Запевняють, що ані голова Львівської ОВА, ані міський голова Львова втручатися в роботу диспетчера не можуть.

«Мушу вам сказати, що все наше керівництво, починаючи від голови правління і закінчуючи мною, всі начальники служб відключаються, – запевняє Христина Бойко. – Голова ЛОВА Максим Козицький теж відключається. Мер Андрій Садовий теж потрапляв під відключення».

Нинішню ситуацію в енергетиці вона порівнює з 90-ми роками, коли застосовували віялові відключення. «Тоді теж були графіки. Але тоді це тривало близько двох місяців, а зараз невідомо, скільки це буде продовжуватися», – зауважує вона.

«Люди більше скаржаться не через те, що в них немає світла, а через те, що в сусіда є»

Богдан Кархут працює диспетчером оперативно-диспетчерської служби Львова майже 20 років. Зараз в його обов’язки входить забезпечення електроенергією Галицького та Сихівського районів. Обслуговує електроустановки, розглядає заявки абонентів про відсутність живлення, керує оперативно-виїзними брагадами (ОВБ). Аварія в Сихівському районі – скерував бригаду туди. Перед тим за його вказівкою бригада здійснювала вимкнення за графіком на Новому Львові.

Богдан Кархут каже, що за стільки років роботи його важко чимось здивувати, але львів’янам це вдається. Диспетчер якраз розглядав скарги мешканців, які надходять через колл-центр. «Була команда не відключати 3 чергу. Абоненти дзвонять і скаржаться, чому їх не відключають, бо в них за графіком має бути вимкнення світла, – розповідає диспетчер. Споживачів 3-ї групи цього дня вимкнули на півгодини пізніше.

Є непоодинокі випадки, говорить Богдан Кархут, коли житлові будинки, які під’єднані до тих мереж, що й критична інфраструктура, доводиться вимикати на підстанціях вручну, або ж перекидати на інші лінії, зокрема, після скарг мешканців сусідніх будинків.

«Були випадки, що після скарг мешканців, будинки перекидали на іншу лінію, – розповідає диспетчер. – Сиділи пару підстанцій на лікарні, сусіди скаржилися. Взяли переключили ті будинки, схема вже ненормальна. Але переключили, щоб інші не скаржилися, щоб люди буди задоволені. Чомусь в нас так є, що люди більше скаржаться не через те, що в них немає світла, а через те, що в сусіда є».

За останній час, зізнається Богдан Кархут, йому доводилося чути різні прохання від знайомих та сусідів. «Телефонує знайомий: «Знаєш, от в мене світло відключають, а в двох будинках навпроти не відключають». Я питаю: «Коли у вас є світло, чи ви дивитесь, що в них нема?». «Ні». «А ви подивіться – у них в той час нема».

«Було різне, – продовжує диспетчер. – Сусіди питали: «А можна зробити, щоб в нас не так часто вимикали?». Я кажу: «Ні, не можна. У нас цілий район вимикають. Все контролюється – коли відключили, як відключили, є журнали вимкнень, все можна перевірити».

Коли задіяні графіки, пояснює Богдан Кахут, електропостачання можуть вимкнути пізніше тільки в одному випадку – якщо бригада, яка здійснювала відключення на одній підстанції, ще не доїхала на іншу: «А так, бо хтось попросив – ні. Може спрацювати аварійне вимкнення і система полетить. Потім будуть з’ясовувати, через кого і через що. Скажуть, що ти взяв гроші і сусіда не вимкнув. Зроблять з диспетчера корупціонера».

Помешкання працівників обленерго потрапляють під відключення, як і інших споживачів: «В нас на Сколівщині майстер живе, там світло не вимикали. Він просив, щоб відключали, бо люди йому, як то в селі кажуть, чуть хату не спалили».

Коли Львів був майже повністю знеструмлений (після прильотів у жовтні і листопаді), тоді і міська диспетчерська ЛОЕ працювала за допомогою генератора. «Страшно було. Дивишся за вікно – всюди темно, – розповідає Христина Бойко. – Чекали, поки нам дадуть потужність і по трошки розгортали, заживляли місто. У першу чергу, всі лікарні. Практично всі лікарні Львова мають автономне живлення, завдяки чому змогли перебути той критичний час».

Найбільше її вразила скарга від голови одного з ОСББ, що надійшла після того, як Львів «сів на нуль»: «Скарга про те, що в цей день о 12:00 в нього зникло світло і з’явилося наступного дня о 7:00. В мене був шок. Люди, ви де живете?! Не знаєте, яка ситуація?!».

«Роботи побільшало на 30-40%»

На Новому Львові оперативно-виїзна бригада приїхала на розподільчий пункт для здійснення відключення за погодинними графіками. Два електромонтери – 65-річний Мирослав Пукальський та 60-річний Богдан Піх – працюють в обленерго майже півжиття – близько 30 років.

«У мирний час контролюємо стан мережі, здійснюємо аварійні перемикання. Зараз стало більше роботи на 30-40%. Вночі робота є. Залежно від того, яку вказівку дасть диспетчер. Кожні чотири години чекаємо команду на перемикання за графіками, поміж тим поточна робота», – розповідає Мирослав Пукальський.

Електромонтер телефонує до диспетчера. Той поки не дає вказівку на відмикання 3-ї групи споживачів, не зважаючи на те, що 13:00 вже минула – не було команди з центральної диспетчерської. На вулиці плюсова температура, споживання електроенергії знизилося. Коли є можливість не відключати – не відключають.

Електромонтери Мирослав Пукальський та Богдан Піх під час відімкнення світла на Новому Львові (фото ZAXID.NET)

«Ще не час відключати. То не він рішає, то рішає Сяйво (на вул. Сяйво розміщена центральна диспетчерська служба «Львівобленерго»)», – пояснює Богдан Піх. «То все верхи рішають», – підтримує колегу Мирослав Пукальский.

Помешкання електромонтерів теж знеструмлюють за графіком. Після обстрілів електрики не було 12-14 годин. «Вдома теж відключають, знаю, що це потрібно. Є люди, що не розуміють того. А треба потерпіти», – каже Богдан Піх. З його слів, в ручному режимі ввімкнути якийсь будинок неможливо: «Як?! Відключають з районної підстанції, все гасне – і нічого не зробиш».

Електромонтери ЛОЕ виконують вказівку диспетчера про відімкнення світла за графіком (фото ZAXID.NET)

Телефонує диспетчер і таки дає бригаді вказівку на відключення. Електромонтери відчиняють металеві двері розподільчого пункту, заходять усередину, по черзі натискають дві червоні кнопки – клацають вакуумні вимикачі. Покажчиком напруги перевіряють результат – усе спрацювало, відключили.

Зворотній дзвінок диспетчеру: «Богданович, РП-2 вимкнули два приєднання – ПМ-27 та ТП-621». «Година виконання – 13:30». Мирослав Пукальский робить черговий запис у журналі вимкнень. Видно, що за останній місяць роботи у виїзної бригади було чимало – журнал вимкнень списаний більше як наполовину.

У результаті частина Нового Львова (близько 12 будинків), як і інші споживачі 3-ї групи, залишилася без світла. Щоправда, цього разу менше, ніж на 4 години. А виїзна бригада, отримавши нову вказівку від диспетчера, вирушає на Сихів – там аварія на електромережі.