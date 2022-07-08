Директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник пропонує анулювати угоди держустанов на закупівлю товарів і послуг у російських та білоруських компаній

Від початку повномасштабного нападу Росії на Україну 83 підприємства, пов’язані з Росією і Білоруссю, брали участь у державних закупівлях. Державні структури уклали з цими компаніями угод на 65 млн грн, повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Як йдеться у повідомленні, загалом з такими підприємствами було укладено понад 400 угод. Наприклад, одна з таких компаній уклала угоду на постачання електророзподільних кабелів, запасних частин до генераторів, двигунів, залізничного транспорту на суму понад 27,8 млн грн, інша – на надання послуг з доступу та підтримки хмарного середовища вартістю 7,7 млн грн.

«У зв'язку із відкритою збройною агресією РФ проти України актуальним є створення законодавчих заборон щодо участі російського бізнесу у національній економіці. Їх діяльність в Україні потенційно несе загрози економічній безпеці держави», – заявив директор БЕБ Вадим Мельник.

Узв’язку з цим, Бюро економічної безпеки ініціювало перед урядом питання заборони компаніям, власники чи керівники яких пов’язані з Росією чи Білоруссю, брати участь та постачати послуги або товари для державних установ.

Також Бюро ініціює анулювання укладених договорів за вже проведеними процедурами закупівель.