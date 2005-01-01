Державіаслужба рекомендувала відкрити три нові регулярні авіарейси зі Львова

ЕкономікаСофія Лазуркевич, 5 червня6230

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Комісія Державної авіаційної служби України рекомендувала голові Державіаслужби надати авіакомпанії SkyUp право на виконання низки регулярних та чартерних рейсів з аеропорту «Львів».

Йдеться про три регулярні авіарейси зі Львова, зокрема до Одеси (рейс мають виконувати тричі на тиждень), Барселони (двічі на тиждень) та Ларнаки (двічі на тиждень). Також комісія рекомендувала авіакомпанії виконання чартерних рейсів до Туреччини (Анталія, Даламан, Бодрум), Єгипту (Хургада, Шарм-ель-Шейх) та Чорногорії (Тіват).

Комісія рекомендувала надати право авіакомпанії SkyUp на здійснення регулярних авіарейсів на необмежений час, а чартерних до 27 жовтня.

Як відомо, SkyUp створена туристичною компанією «Join Up!» і претендує стати національним лоукостером. Авіакомпанія анонсувала початок роботи з квітня цього року. Однак пізніше в компанії заявили, що не зможуть почати польоти в зазначений час.

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