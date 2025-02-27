Державний та гарантований державою борг України у січні 2025 року збільшився на 87,03 млрд грн –– до 7,07 трлн грн. Про це йдеться у звіті міністерства фінансів.

Станом на 31 січня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7,07 трлн грн або 168,99 млрд доларів США.

Протягом січня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 87,03 млрд грн. У доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 2,93 млрд доларів США.

Як пояснило міністерство фінансів, обсяг державного та гарантованого державою боргу розраховується у грошовій формі як непогашена номінальна вартість боргових зобов’язань у валюті кредиту (позики). Стан державного та гарантованого державою боргу визначається у гривнях та доларах США за курсом Національного банку України на останній день звітного періоду та включає операції за цей день.

Наразі до суму боргових зобов’язані держави належать:

державний та гарантований державою зовнішній борг становить 5,141 трлн грн (72,74 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 122,93 млрд доларів США;

державний та гарантований державою внутрішній борг – 1,926 трлн грн (27,26 %) або 46,07 млрд доларів США.

Нагадаємо, торік міністерство фінансів повідомляло, що понад половину заборгованості державного бюджету становлять пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав.

Сума державного та гарантованого державою боргу України впродовж 2024 року збільшилась на 1,461 трлн грн, у доларовому еквіваленті – на 20,74 млрд доларів США. Тоді борг сягнув 6,98 трлн грн, або 166,06 млрд доларів США.