Замість ДАБІ мають створити новий контролюючий орган – Державну інспекцію архітектури та містобудування

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов на онлайн-засіданні уряду 23 грудня представив оновлену концепцію проекту реформи містобудування, яка передбачає ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) на початку наступного року.

«Постановою, яке пройде громадське обговорення, ДАБІ буде повністю позбавлена реєстраційно-дозвільних повноважень, що означає повну ліквідацію ДАБІ на початку наступного року», – сказав він.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», замість ДАБІ мають створити новий контролюючий орган – Державну інспекцію архітектури та містобудування. За словами заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського, нова структура не дублюватиме функції ДАБІ і під час перехідного етапу виконуватиме функції нагляду, пише «Хмарочос». Вона почне працювати після того, як набере 30% працівників.

Лозинський виділив ключові меседжі концепції:

для реєстрації права на здійснення будівельних робіт пропонується кілька варіантів – самостійно через електронну систему, з залученням нотаріусів та через органи місцевого самоврядування;

для об’єктів стратегічно-державного значення архітектурно-будівельний контроль та введення в експлуатацію здійснюватиме нова інспекція;

у питаннях контролю та вводу в експлуатацію об’єктів СС2, СС3 (наприклад, ЖК, промислових об’єктів чи торгово-розважальних центрів) пропонується залучати приватні структури, вимоги до яких прописані законодавством, а їх акредитацію та контроль проводитиме Мінрегіон.

Мінрегіон також представить для громадського обговорення проект постанови в частині регулювання ліцензування у сфері будівництва, контролю та нагляду, дозвільної документації, прийняття в експлуатацію.

Президент Володимир Зеленський доручив реформувати ДАБІ через звинувачення в корупції ще наприкінці минулого року. ДАБІ критикували за те, що вона сама видає дозволи, сама контролює цей процес і сама перевіряє себе на факт дотримання законності при цьому.

У межах розпочатої в березні-2020 реформи архбудконтролю, були створені Державна інспекція містобудування та Державна сервісна служба містобудування, проте в жовтні уряд відсторонив керівників цих відомств.