Роман Конопада 4,5 року був першим заступником начальника Держекоінспекції Львівщини, а зараз призначений керівником

Відповідно до наказу Державної екологічної інспекції керівником Держекоінспекції у Львівській області призначили Романа Конопаду, який досі перебував на посаді першого заступника.

«З 13 березня 2023 року обов’язки начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області виконуватиме Конопада Роман Михайлович», – йдеться в повідомленні Держекоінспекції Львівщини.

Роман Конопада близько 27 років працює у сфері охорони навколишнього природного середовища. Починав роботу головним спеціалістом-державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Львівської області, згодом зайняв посаду начальника відділу. У вересні 2018 року призначений на посаду першого заступника начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області, а зараз її керівником.

Досі Держекоінспекцією Львівщини керував Роман Дасюк.