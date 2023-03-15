Керівником Держекоінспекції Львівщини призначили Романа Конопаду
Відповідно до наказу Державної екологічної інспекції керівником Держекоінспекції у Львівській області призначили Романа Конопаду, який досі перебував на посаді першого заступника.
«З 13 березня 2023 року обов’язки начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області виконуватиме Конопада Роман Михайлович», – йдеться в повідомленні Держекоінспекції Львівщини.
Роман Конопада близько 27 років працює у сфері охорони навколишнього природного середовища. Починав роботу головним спеціалістом-державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Львівської області, згодом зайняв посаду начальника відділу. У вересні 2018 року призначений на посаду першого заступника начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області, а зараз її керівником.
Досі Держекоінспекцією Львівщини керував Роман Дасюк.