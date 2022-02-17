Квитки на концерт Шуфутинського коштують від 1290 грн до 9990 грн, більшість уже розпродана

Російський співак Михайло Шуфутинський планує дати концерт у Києві 8 березня. Проте він не зможе перетнути кордон України, повідомив у четвер, 17 лютого, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Відовий виконавець «російського шансону» отримає заборону на в’їзд через те, що незаконно відвідував тимчасово окупований Крим, цитує Демченка «Укрінформ».

«У нас на даний момент є достатньо підстав вважати, що він неодноразово був у Криму, на тимчасово окупованій території, і під час спроби його в’їзду в Україну, оскільки ми також бачимо, що на березень анонсується його виступ в Україні, прикордонники обов’язково проведуть всі необхідні заходи безпосередньо в пункті пропуску. Якщо він з’явиться для перетину кордону і оскільки є певні підтвердження того, що він міг бути на окупованій території, у нас є підстави заборонити йому в’їзд в Україну», – сказав Демченко.

Він нагадав, що прикордонники постійно ведуть роботу з виявлення людей, які порушували українське законодавство, зокрема, незаконно відвідуючи окуповані території. Ця робота проводиться ДПСУ як самостійно, так і у співпраці з іншими правоохоронними органами.

«Це сотні людей, це копітка робота –встановити, зафіксувати, довести, що людина могла незаконно відвідувати окуповані території. Звісно, що громадськість більше реагує на публічних людей – акторів, співаків, дипломатів, але це стосується всіх громадян – і України, й іноземців», – додав Демченко.

Концерт Михайла Шуфутинського у київському Палаці спорту заплановано на 8 березня. Квитки коштують від 1290 грн до 9990 грн. Більшість квитків уже розпродана.