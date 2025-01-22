Поліцейські викрили 33-річну державну реєстраторку, яка незаконно змінила право власності та зареєструвала нежитлову будівлю на вулиці Городоцькій у Львові на приватну особу.

Як повідомила Нацполіція Львівщини 22 січня, 33-річна державна реєстраторка одного з комунальних підприємств несанкціоновано втрутилась у роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, внесла зміни та провела державну реєстрацію прав власності на нежитлову будівлю, розташовану на вул. Городоцькій у Львові, що призвело до незаконної зміни права власності.

Згідно з матеріалами справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, випадок стався ще у вересні 2018 року. Відомо, що реєстраторка працювала у КП «Реєстрація майна та бізнесу». Вона незаконно зареєструвала право власності на нежитлову будівлю площею 65 м2 на вул. Городоцькій, 282. Реєстрація права власності відбулась на підставі неіснуючого документа.

Реєстраторці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.362 (несанкціоновані дії з інформацією) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – штраф від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років.