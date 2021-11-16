Наближені до президента люди зараз будують кар’єру у Кабміні, Верховній Раді, СБУ, Антимонопольному комітеті та «Укрзалізниці»

Близько трьох десятків людей, пов’язаних із президентом Володимиром Зеленським і започаткованою ним студією «Квартал 95», отримали державні посади за два з половиною роки його президентства. Декому з них дісталися важливі посади, але при цьому наближені до президента не мали необхідного досвіду, йдеться в розслідуванні «Bihus.Info».

Зазначається, що наближені до чинного президента люди зараз будують кар’єру у Кабміні, Верховній Раді, СБУ, Антимонопольному комітеті та «Укрзалізниці».

Зокрема, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, заступником керівника проектного офісу «Укрзалізниці» став Олександр Вігліано. За інформацією журналістів, чоловік до цього працював архітектором і в жодний спосіб не був пов’язаний із залізницею.

Як з’ясувалось, його дружина Людмила з 2016 року співпрацює з ТОВ «Квартал 95», а у 2019 році вона пожертвувала на передвиборчу кампанію Зеленського 700 тис. грн. За даними джерел журналістів, у 2021 році Олександр Вігліано отримував від «Укрзалізниці» в середньому понад 200 тис. грн зарплати щомісяця.

відео «Bihus.Info»

Двох «своїх» людей Зеленський, як зазначають журналісти, призначив у Антимонопольний комітет. У вересні 2019-го посаду державної уповноваженої АМКУ отримала Ірина Копайгора. До того вона працювала на кафедрі правового регулювання економіки Криворізького економічного інституту, а її батько (теж викладач) раніше навчав самого Зеленського.

Тоді ж, у вересні, сюди прийшла Ольга Піщанська, яка очолила цей орган. Її сестра Світлана керує компанією, на яку записано італійську віллу родини Зеленських, а під час виборчих перегонів вона пожертвувала кандидату Зеленському 300 тис. грн.

Посаду в Службі безпеки України отримала Анна Кучук, чоловік якої у 2019 році пожертвував кандидату Зеленському 368 тис. грн. Раніше жінка працювала в партії «Слуга народу» та банку «Глобус», а в СБУ наразі очолює Апарат голови спецслужби.

Крім того, стрімко побудувати кар’єру в силових органах вдалось Олександру Пашкову. До цього він 18 років працював рядовим аналітиком у ГУР Міноборони, але після перемоги Зеленського на виборах «перескочив» одразу через кілька сходинок у карʼєрі. Дружина Пашкова Оксана працює головним бухгалтером «Кварталу 95».

Загалом після приходу Зеленського до влади в парламент пройшло багато людей, повʼязаних із президентською сімʼєю та бізнесом через «Квартал 95», «Лігу Сміху» чи КВК. За інформацією Bihus.Info, вони найбільше підтримують законодавчі ініціативи Зеленського у парламенті та найрідше голосують «проти лінії партії».