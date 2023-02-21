Спеціалісти зі США будуть у Львові з 20 по 25 березня

У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» 20-25 березня спільно з львівськими спеціалістами консультуватимуть і оперуватимуть дітей дев’ять спеціалістів зі США. На час їхнього приїзду заплановано 10 надскладних оперативних втручань з приводу вроджених та набутих вад щелепно-лицевої ділянки: рідкісні розщілини, дефекти, деформації, повідомили в лікарні.

До Львова приїдуть такі спеціалісти:

Стів Ортен - косметичний хірург, ЛОР-пластичний хірург

Крейг Хобар - пластичний і щелепно-лицевий хірург, спеціаліст з розщілин губи і піднебіння

Джон Чермін - черепно-лицевий ортодонт

Шеріл Андерсон-Кермін - черепно-лицевий ортодонт

Клентон Гаррісон, дитячий уролог,

Том Блек - дитячий хірург

Доктор Марк Гнатюк, ЛОР та черепно-лицевий хірург

Доктор Джеймс Суен – отоларинголог, лікар - хірург голови та шиї, спеціаліст з реконструкції обличчя, спеціаліст з голосу, спеціаліст із судинних мальформацій

Доктор Віктор Черкасій - спеціаліст з дерматології.

Американські і львівьскі фахівці спільно консультуватимуть дітей з різних областей 20 березня з 10:00 до 14:00.

Тож якщо у ваших дітей є ті чи інші проблеми і вам потрібна консультація закордонних спеціалістів, то записатися на консультацію відповідно до спеціальностей можна за такими номерами телефонів та на e-mail:

черепно-щелепно-лицева хірургія і ортодонтія - Погранична Христина Романівна, 0987762455

урологія - Іваськевич Данило Зіновійович, 0679380878

отоларингологія – Юрочко Федір Богданович, pediatric.ent.lviv@gmail.com

дитяча хірургія - Тетяна Катринець, 063 731 32 05

дерматологія – Шарун Ігор Ярославович, 067 323 03 78

Хірурги Стів Ортен і Крейг Хобар уже були у Львові, а тепер приїдуть великою командою. У цей приїзд закордонних спеціалістів заплановано провести 10 надскладних оперативних втручань з приводу вроджених та набутих вад щелепно-лицевої ділянки - рідкісні розщілини, дефекти, деформації.