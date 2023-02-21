Дев’ять спеціалістів зі США оперуватимуть дітей у львівському «Охматдиті»
Вони перебуватимуть у Львові з 20 по 25 березня
У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» 20-25 березня спільно з львівськими спеціалістами консультуватимуть і оперуватимуть дітей дев’ять спеціалістів зі США. На час їхнього приїзду заплановано 10 надскладних оперативних втручань з приводу вроджених та набутих вад щелепно-лицевої ділянки: рідкісні розщілини, дефекти, деформації, повідомили в лікарні.
До Львова приїдуть такі спеціалісти:
- Стів Ортен - косметичний хірург, ЛОР-пластичний хірург
- Крейг Хобар - пластичний і щелепно-лицевий хірург, спеціаліст з розщілин губи і піднебіння
- Джон Чермін - черепно-лицевий ортодонт
- Шеріл Андерсон-Кермін - черепно-лицевий ортодонт
- Клентон Гаррісон, дитячий уролог,
- Том Блек - дитячий хірург
- Доктор Марк Гнатюк, ЛОР та черепно-лицевий хірург
- Доктор Джеймс Суен – отоларинголог, лікар - хірург голови та шиї, спеціаліст з реконструкції обличчя, спеціаліст з голосу, спеціаліст із судинних мальформацій
- Доктор Віктор Черкасій - спеціаліст з дерматології.
Американські і львівьскі фахівці спільно консультуватимуть дітей з різних областей 20 березня з 10:00 до 14:00.
Тож якщо у ваших дітей є ті чи інші проблеми і вам потрібна консультація закордонних спеціалістів, то записатися на консультацію відповідно до спеціальностей можна за такими номерами телефонів та на e-mail:
- черепно-щелепно-лицева хірургія і ортодонтія - Погранична Христина Романівна, 0987762455
- урологія - Іваськевич Данило Зіновійович, 0679380878
- отоларингологія – Юрочко Федір Богданович, pediatric.ent.lviv@gmail.com
- дитяча хірургія - Тетяна Катринець, 063 731 32 05
- дерматологія – Шарун Ігор Ярославович, 067 323 03 78
Хірурги Стів Ортен і Крейг Хобар уже були у Львові, а тепер приїдуть великою командою. У цей приїзд закордонних спеціалістів заплановано провести 10 надскладних оперативних втручань з приводу вроджених та набутих вад щелепно-лицевої ділянки - рідкісні розщілини, дефекти, деформації.