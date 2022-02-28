Мерія Львова закликала готельєрів з розуміння поставитись до ситуації і не підвищувати вартості проживання

Львівська мерія звернулась до частини міських готелів з проханням не підвищувати вартість проживання. Деякі готелі підняли вартість номерів до 3500-5900 грн за добу.

Як повідомив 28 лютого перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, окремі львівські готелі підвищили вартість проживання для своїх гостей. Зокрема, йдеться про такі готелі:

«Отаман», 2-місний – 5900 грн; 3-місний – 5900 грн;

«Лофт», стандарт – 2800 грн; 4-місний люкс – 7400 грн;

«Плазма», покращений – від 3300 грн;

«Готель 10», 2-місний класичний – 4200 грн; 4-місний – 4900 грн;

«Коїн», 2-місний – 3500 грн;

«Кайзер економ», двомісний – 5400 грн.

«Хочу окремо звернутись до керівників готелів Багато з вас допомагає в підтримці ЗСУ, хтось підтримує вимушено переміщених людей, хтось харчує, дає волонтерів і багато-багато іншого. Ваша допомога дуже цінна. Але, на жаль… Почали надходити сигнали, що окремі керівники готелів підняли вартість за номер до захмарних. Попросив перевірити чи це відповідає дійсності І, на жаль, наступні готелі справді підвищили ціни. Хочу вірити, що це випадковість», – написав Москаленко у Facebook.

Він закликав керівників готелів звернути увагу на ситуацію в місті.