Дезінфекція зупинок громадського транспорту у Львові. Фото дня

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 13:325780

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Від п'ятниці, 13 березня, у Львові проводитимуть дезінфекцію усіх зупинок громадського транспорту, смітників та лавок. Елементи благоустрою дезінфікуватимуть щодня, за винятком тих днів, коли в місті падатиме дощ. Рішення про дезінфекцію зупинок прийняли під час позачергового засідання міської комісії з технологічної безпеки, під час якого також посилили умови карантину в місті. Зокрема мерія заборонила у Львові зібрання на 50 і більше осіб, а також звернулася до аптек та продуктових магазинів з проханням перейти на цілодобовий режим роботи.

фото Львівської міськради

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