ВАК-апарат використовують для лікування ран під дією тиску

Львівський обласний клінічний діагностичний центр отримав від благодійників із Польсько-українського фонду розвитку медицини апарат для лікування ран і комплектуючі до томографа. Про це повідомляє Львівска обласна рада.

Діагностичний центр передасть обладнання одному зі шпиталів, де лікують наших захисників і захисниць.

(Фото ЛОР)

ВАК-апарат використовують для лікування ран завдяки локалізованому, рівномірному негативному тиску на їхню поверхню. Швидке загоєння рани відбувається завдяки її постійному очищенню і стимуляції регенерації тканин. Обладнання лікарі застосовують переважно для загоєння ран пацієнтів, які отримали осколкове поранення внаслідок військових дій.

Загалом за час війни МОЗ закупило близько 800 ВАК-апаратів та розхідних до них, ще понад 250 ВАК-апаратів – це медична гуманітарна допомога Україні від країн-партнерів та донорів.

Більшість апаратів розвезені по закладах охорони здоров’я у всіх областях і використовуються для лікування пацієнтів.