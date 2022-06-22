Подароване медобладнання лікарі використовуватимуть у реанімації і операційних

Три родини зі США подарували лікарні св. Луки (колишня 8-ма міська клінічна лікарня) медобладнання, вартістю понад 80 тис. доларів, яке анестезіологи використовуватимуть в реанімації та операційних, повідомила прес-служба ЛМР.

Три родини, а саме: Dr. John Kerr, Mr. Scott and Kari Kerr та Mr. Jeffery Peete придбали для лікарні сучасну наркозну станцію та обігрівачі інфузійних розчинів. Його анестезіологи використовуватимуть в реанімації та операційних. Вартість цього медобладнання – понад 80 тисяч доларів.

До Львова зі США як волонтер приїхав лікар Robert Kerr, який зараз ділиться досвідом з колегами з лікарні св. Луки. А гроші на нове меобладнання для лікарні виділили його родичі і друзі.

Наркозна станція укомплектована сучасними моніторами, що дозволяє лікарю постійно контролювати стан пацієнта і, в разі необхідності, миттєво реагувати на будь-які зміни. Цей апарат забезпечує максимальну безпеку хворого.

«Сучасне обладнання і фаховість лікарів – це запорука надання кваліфікованої і якісної допомоги навіть у найважчих випадках. Обладнання, яке нам подарували американські родини, є потрібним у реанімаціях і операційних. Саме ці апарати допоможуть нашим лікарям надавати допомогу на найвищому рівні», – кажуть лікарі.