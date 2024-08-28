Чи готові ви змінити правила гри у світі цифрового маркетингу? DIGITALKS Social Media Marathon – це подія, яка відкриє вам нові горизонти та можливості, незалежно від того, чи ви амбітний маркетолог, власник бізнесу або SMM-експерт, цей форум стане для вас неоціненним джерелом інсайтів і натхнення. Не пропустіть можливість взяти участь у заході, який переведе ваші навички на новий рівень!

DIGITALKS Social Media Marathon – найбільша офлайн зустріч топових лідерів думок, блогерів, інфлюенсерів та всієї digital-спільноти в ультрасучасному Emily Event Hall у новому відпочинковому комплексі Emily Resort.

Практичні інсайти та реальні стратегії

Забудьте про нудні теоретичні лекції! DIGITALKS – це одноденний інтенсив, який наповнений лише практичними інсайтами, стратегічними рекомендаціями та реальними кейсами від найуспішніших фахівців. Ви дізнаєтесь, як створювати змістовний контент та візуал, який привертає увагу, як підкорювати алгоритми, як правильно використовувати відео для продажів та як перетворити знання на прибуток.

Зіркові спікери, яких ви не можете пропустити

Ця подія збере під одним дахом таких зірок українського digital-світу, як Маша Єфросиніна, Євген Таллер, Marketing Heeks, Ірина Вахітова, Валентин Панюта, Денис Виноградов, Аніта Соловей, Даша Брісанюк, Влада Гармаш, Тетяна Парфільєва, Іван Кришталь, Аліна Френдій, Петро Заставний, Леонід Мартинчик, Даша Квіткова та інші відомі інфлюенсери України. Ці імена вже давно стали символом успіху у соціальних мережах, і тепер у вас є шанс отримати знання безпосередньо від них.

DIGITALKS – це не лише можливість отримати цінні знання, а й зробити свій внесок у важливу справу. Цьогорічна благодійна ціль форуму – закупівля дронів для роти «Гонор» батальйону «Вовки Да Вінчі». Ваша участь допоможе зберегти життя та здоров'я українських воїнів, що захищають нашу країну.

Ставте нагадування у календариках – 21 вересня DIGITALKS Social Media Marathon. Адже це не просто подія, це можливість для вас особисто зростати, надихатися та діяти. Якщо ви прагнете досягти нових вершин у світі цифрового маркетингу, цей форум – ваш шанс отримати практичні знання від провідних експертів, встановити корисні зв'язки та стати частиною спільноти, яка змінює правила гри.

21 вересня 2024 р. 09:00 – 23:00

Emily Resort, Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9