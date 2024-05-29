Ділянку під промисловість на Сигнівці у Львові продали за 19,6 млн грн
Землю придбало ТзОВ «Металворкшоп»
Управління земельних ресурсів Львівської міської ради продало комунальну ділянку у промзоні «Сигнівка» за 19,6 млн грн. Землю придбало ТзОВ «Металворкшоп».
Йдеться про продаж ділянки площею понад 2 га на вул. Данила Апостола в промзоні «Сигнівка» на околиці Львова. Ділянка належить до земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики та оборони.
Ділянку неодноразово виставляли на продаж, востаннє – 26 квітня зі стартовою ціною майже 19,6 млн грн. Аукціон провели 28 травня на сайті електронних торгів Prozorro. Продажі. Участь у торгах взяв єдиний покупець – ТзОВ «Металворкшоп», який запропонував купити ділянку за стартовою ціною. Тепер управління земельних ресурсів має укласти з компанією договір купівлі-продажу.
За даними аналітичного порталу YouControl, ТзОВ «Металворкшоп» зареєстрована у 2003 році у Львові та займається виробництвом металевих виробів. Компанія належить львів’янину Максиму Андрущишину.