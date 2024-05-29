Йдеться про 0,3 га землі на вул. Ковельській у районі Підзамчі

Управління земельних ресурсів Львівської міської ради продало комунальну ділянку у промисловому районі Львова за 4 млн грн. Землю купив львівський підприємець Степан Валько.

Йдеться про продаж 0,3 га землі на вул. Ковельській, що в районі Підзамча. Ділянка належить до земель промисловості та призначена для розміщення та експлуатації будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної промисловості

Востаннє ділянку виставили на продаж 29 квітня зі стартовою ціною 3,9 млн грн. Аукціон провели 28 травня на сайті електронних торгів Prozorro. Продажі. Участь у торгах взяли двоє покупців – підприємець Степан Валько та ТзОВ «Профі ОВ». Найвищу ціну – 4 млн грн – запропонував Степан Валько. При цьому, його пропозиція відрізнялась від конкурента лише на одну гривню.

За даними аналітичного порталу YouControl, Степан Валько зареєстрований у Львові на вул. Патона та з 2003 року займається бізнесом, пов’язаним із вантажним автотранспортом. Також йому належать компанії «Екструзія», що займається виробництвом пластмаси, ТзОВ «Москітні сітки» та ТзОВ «Валько».